Deutschland : Erstmals über 1000 Corona-Tote an einem Tag

Das deutsche Robert-Koch-Institut musste einen traurigen Rekord verbuchen. Noch nie sind in Deutschland an einem Tag so viele Menschen an oder mit dem Virus gestorben.

1 / 1 Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut. (4. Dezember 2020) REUTERS

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet binnen 24 Stunden erstmals über 1000 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus in Deutschland. 1129 Menschen sind demnach an oder mit dem Virus binnen Tagesfrist gestorben, insgesamt 32’107. Das RKI verzeichnet 22’459 Neuinfektionen. Damit haben sich hierzulande inzwischen mehr als 1,68 Millionen Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.