Weltweiter Rekord : Erstmals über 100’000 positive Tests – USA brechen unrühmlichen Corona-Rekord

In den Vereinigten Staaten ist die Anzahl positiv Getesteter erstmals über 100’000 gestiegen. Zugleich attackierte Trump bei einem Auftritt Ärzte.

In den USA liegt die Zahl der neuen Positiv-Tests erstmals über der Marke von 100’000, wie Reuters-Berechnungen ergeben. Demnach fielen Corona-Tests in 100’233 Fällen positiv aus. Tags zuvor lag die Zahl noch bei 91’000. Der bisherige weltweite Höchstwert wurde im September in Indien erfasst mit 97’894 neuen Fällen binnen 24 Stunden.