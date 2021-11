Neuer Höchststand : Erstmals über 50’000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Trauriger Rekord in Deutschland: Erstmals seit Beginn der Pandemie hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen die Schwelle von 50’000 überschritten. Zudem hat es innert 24 Stunden 235 neue Todesfälle gegeben.

Höchststand trotz Impfungen: Die Menschen warten in Stuttgart auf ihre Dosis. (Archivbild)

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat erstmals seit Beginn der Pandemie die Schwelle von 50’000 überschritten. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 50’196 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz erreichte mit 249,1 einen neuen Höchstwert. Das RKI meldete zudem 235 neue Todesfälle.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100’000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an. Der bis zum 7. November 2021 geltende Höchststand war am 22. Dezember 2020 mit 197,6 erreicht worden. Damals waren allerdings kaum Menschen in Deutschland geimpft.