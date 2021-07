Zoo Basel - Erstmals Ultraschall von Zwergflusspferd-Baby gelungen

So kann die Untersuchung von Mutter und Baby durchgeführt werden.

Der Zoo Basel hat es geschafft, Ultraschallaufnahmen von einem ungeborenen Zwergflusspferd zu machen. Die Methode macht nun in anderen Zoos Schule.

Snacks während des Ultraschalls sind bei Menschen eher ungewöhnlich. Bei Zwergflusspferden sind sie eine Voraussetzung, damit die Untersuchung klappt. Der Zoo Basel hat die Methode entwickelt und mit Zwergflusspferd-Mami Ashaki eingeübt. So können die werdende Mutter und ihr Ungeborenes untersucht werden.

Wie der Zoo Basel in seinem Blog schreibt, ist das Training der Tiere eine wichtige Aufgabe der Tierpflegenden. Die Tiere in ihrer Obhut könnten so auf medizinische Untersuchungen und allfällige Transporte vorbereitet werden. Weil sie dann weniger gestresst seien, könne auch oft auf eine Narkose verzichtet werden.