Kanton Zug: Erstmals wurde Verwahrtem Suizidhilfe geleistet

F.G. war in der Justizvollzugsanstalt Bostadel im Kanton Zug in Verwahrung, als er sich bei der Suizidhilfeorganisation Exit meldete. Als erste verwahrte Person in der Schweiz beging F.G. dann am 28. Februar mithilfe von Exit assistierten Suizid. Gemäss einem Grundlagenpapier des Schweizerischen Kompetenzzentrums für den Justizvollzug haben Verwahrte grundsätzlich das Recht, begleiteten Suizid zu begehen.