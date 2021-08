Spektakulärer Prozess in Kalifornien - Erstunken und erlogen – wie Elizabeth Holmes alle im Silicon Valley narrte

1 / 6 Die 37-jährige Elizabeth Holmes steht ab 31. August 2021 vor einem Bundesgericht in San José, Kalifornien. Die Jungunternehmerin muss sich des Betruges verantworten. Bloomberg via Getty Images Holmes war bis 2012 die Geschäftsführerin des Laborunternehmens Theranos, das den Blutabnahmestift Edison entwic k elt hatte. Das Wundergerät konnte nach Holmes Angaben mit nur wenigen Blutstropfen innerhalb von Sekunden 70 verschiedene Tests durchführen und mehr als 200 Krankheiten diagnostizieren. TDG Das Problem: Das war alles gelogen, das Testgerät Edison funktionierte in Wirklichkeit nicht. Wenn es darum ging, es zur Schau zu stellen, wurden die Tests mit Geräten wie etwa von Siemens durchgeführt. AFP

Was sich ab Dienstag im kalifornischen San José abspielen wird, ist, ohne Übertreibung, Silicon-Valley-Geschichte. Denn vor dem Bundesgericht wird sich die 37-jährige Elizabeth Holmes wegen des grössten Betrugs verantworten müssen, den es in der Startup-Szene gegeben hat. Holmes Fall liest sich wie ein Krimi, ist sogar schon Stoff für ein en Podcast und eine TV-Serie bei HBO. Der Prozess selbst dürfte ein Spektakel werden – zumal hochkarätige Zeugen erwartet werden.

Wie hat alles angefangen?

Elizabeth Holmes tauchte erstmals 2003 in Szene auf: Die damals 19-Jährige brach ihr erst kürzlich begonnenes Studium der Chemietechnik an der Stanford University ab, um ihre Firma Theranos zu gründen. Das Unternehme n sollte einen Minicomputer herstellen, d en Holmes Edison t aufte . Die Jungunternehmerin versprach viel: Der Blutabnahmestift Edison könne mit nur wenigen Blutstropfen innerhalb von Sekunden 70 verschiedene Tests durchführen und mehr als 200 Krankheiten diagnostizieren.

Wie schaffte Holmes, ihre Investoren zu täuschen?

Nachdem sie jahrelang ihre Pläne geheim gehalten hatte, trat Holmes in der Öffentlichkeit auf und war plötzlich überall zu sehen: an Konferenzen, auf den Titelseiten der wichtigsten US-Zeitschriften, sogar an einem Staatsbankett im Weissen Haus. Dabei wusste Holmes sich geschickt zu verkaufen. Sie trug stets einen schwarzen Rollkragenpullover, um mit Apple-Gründer Steve Jobs in Verbindung gebracht zu werden und ihrem Auftritt eine Art Genie-Effekt zu verpassen. W ie ehemalige Angestellte gegenüber «Business Insider» verrieten, sprach Holmes auch mit einer künstlichen, baritonalen Stimme, die ihr helfen sollte, älter zu wirken und in die von Männern dominierte Tech-Szene des Silicon Valley zu passen.

Welche prominente Investoren hat Holmes betrogen?

Die Leidenschaft und Überzeugung, mit der sie über ihr Testgerät Edison sprach, faszinierte Geschäftspartner und Investoren, auch Forschende, Ingenieure und selbst das US-Militär und hochrangige Politiker und Politikerinnen im Land.

Bald steckte Medienmogul Rupert Murdoch 125 Millionen in Theranos, auch die Walmart-Familie, der mexikanische Milliardär Carlos Slim oder Donald Trumps ehemalige Bildungsministerin Betsy DeVos in v estierten v iel Geld in den Biotechnologie -Startup. Z wei Schwergewichte wie der ehemalige Aussenminister der USA, Henry Kissinger , oder Ex-Verteidigungsminister James Mattis sassen im Verwaltungsrat. Der damalige Präsident Barack Obama zeichnete Holmes als vorbildliche Unternehmerin aus. Zu jenem Zeitpunkt war Theranos neun Milliarden Dollar wert.

Wie gut verkaufte sich das Testgerät Edison?

Weil sehr viele US-Amerikanerinnen und Amerikaner keine oder nur eine schlechte Krankenversicherung haben, entwickelte sich Edison zum Wunder g erät. Walgreen, die grösste Drogeriekette der USA, und der Detaillist Safeway schlossen mit Theranos dreistellige Millionenverträge ab.

Für Elizabeth Holmes gab es kein Zurück mehr. Jetzt hiess es: « Fake it till you make it » – also t u so, bis du es geschafft hast. Holmes konnte das allerdings gut: Nicht nur redete sie gegenüber den Investoren und Investorinnen die finanzielle Situation von Theranos schön, sie log auch unverfroren über die Genauigkeit und Schnelligkeit der Tests.

Was stimmte mit Edison nicht?

In Wirklichkeit hat das Testgerät Edison aber nie richtig funktioniert. Wie das Portal npr schreibt, habe es immer wieder falsche Resultate angezeigt, was zu Fehldiagnosen führte. So wurden Patienten etwa fälschlicherweise als HIV-positiv diagnostiziert. Eine r schwangere n Frau wurde irrigerweise mitgeteilt, sie habe eine Fehlgeburt erlitten.

Wie flog der Skandal auf?

I m Jahr 2015 kamen erste Zweifel über die Theranos-Technologie auf, dem Märchen gab schliesslich ein Artikel im «Wall Street Journal» den Todesstoss. Journalist John Carreyrou hatte herausgefunden, dass Holmes für die meisten Tests gar nicht das Edison-Gerät einsetzte, sondern Geräte von Herstellern wie Siemens. Der Bericht schlug wie eine Bombe ein, Theranos geriet in Bedrängnis.

Was wird Elizabeth Holmes vorgeworfen?

Die Unternehmerin muss sich nun wegen zwölf Anklagepunkten vor Gericht verantworten. Dabei geht es um Betrug: an Investoren, an Labore n , an Geschäftspartner n , an Patienten und Patientinnen.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Holmes von Anfang an gewusst habe, dass Edison nicht funktioniert. Zudem soll sie die Menschen, mit denen sie arbeitete, über Jahre hinweg systematisch getäuscht haben.

Was sagt Holmes zu ihrer Entlastung?

Die 37-Jährige plädiert auf nicht schuldig und zeigt auf ihren ehemaligen Lebenspartner und Chief Operating Officer von Theranos, Ramesh Balwani. Holmes' Verteidigung wird vor Gericht Dokumente vorlegen, die beweisen sollen, dass Holmes von Balwani manipuliert worden sei. Der pakistanische Software-Entwickler soll absolute Kontrolle über Holmes Leben gehabt haben, heisst es in den Dokumenten: von ihrer Ernährung, bis zu ihrer Kleidung über ihre Schlafgewohnheiten. Holmes hat offenbar vor, psychische Probleme gültig zu machen und Balwani der häuslichen Gewalt zu beschuldigen, wie «New York Times» berichtet.

Welche Strafen drohen Holmes?

Wird die Angeklagte schuldig gesprochen, drohen Elizabeth Holmes für jeden der zwölf Anklagepunkte bis zu zwanzig Jahren Gefängnis, dazu eine Geldstrafe von 250'000 Dollar.