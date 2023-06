Deutschland: Anwohner fühlt sich von hässlichem Auto gestört

«Sehr geehrter Fahrzeughalter/in, bitte parken Sie nicht mehr in der Englertstrasse, da ich den Anblick eines so hässlichen Fahrzeugs nicht ertrage (Ich bekomme Augenkrebs). Danke», steht auf dem Zettel geschrieben, der offenbar unter den Scheibenwischer eines Autos geklemmt wurde. Ist der Zettel wirklich echt, oder die Situation nur gestellt? Unabhängig davon entbrennt unter den Usern von Reddit – wo das Bild im Subreddit «AberBitteLaminiert» gepostet wurde – ein Diskussion um die hässlichsten Autos der Welt .

In kurzer Zeit erhielt das Bild fast 2000 Reaktionen. Doch um welches Modell es sich beim so anstössigen Auto handelt, bleibt aufgrund des Zooms unklar. Gerade dies spornt die User dazu an, sich darüber auszulassen, welches Auto den Zettel definitiv verdient hätte. Oder aber sie versuchen, anhand der wenigen optischen Infos des Fotos das Modell zu erraten.