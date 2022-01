Erwachsenen-Probleme: Darauf waren wir nicht vorbereitet

1. «Alles ist so teuer.»

2. «Ich habe kaum Freizeit»

3. «Ich. Muss. Jeden. Tag. Kochen.»

«Als ich klein war, habe ich es geliebt, für die ganze Familie zu kochen. Heute mag ich es immer noch, aber es ist schon was anderes, nach einem 12-Stunden-Tag im Büro irgendwie noch ein Menü aus dem Kühlschrank zu kreieren als wenn man gemütlich Zeit hat.» – u/Chemical-Classic-614

4. «Die eigenen Eltern sterben.»

5. «Jemandem 5000 Dollar zu schulden, ist sehr viel, aber 5000 Dollar zu besitzen leider nicht.»

6. «Alle wollen, dass du Geld verdienst.»

7. «Die ständige Frage, wieso ich noch Single bin…»

8. «Je länger du auf der Welt bist, desto schneller geht die Zeit um.»

9. «Networken ist verdammt anstrengend.»