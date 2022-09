Liestal BL : «Erwarte, dass so ein Fall in drei Monaten abgeschlossen ist»

1 / 4 Landrätin Anita Biedert (SVP) verlangt von der Regierung Antworten zu einem Jugendstrafverfahren, das über zwei Jahre dauerte. Dies, nachdem der Verein Starke Schule beider Basel den Fall an die Öffentlichkeit brachte. 20 Minuten/lha «Es geht hier um systemische Fehler, die dieser Fall exemplarisch aufzeigt. Das fällt durchaus in die Aufsichtskompetenz des Landrats», sagt Jürg Wiedemann, Vorstandsmitglied der Starken Schule beider Basel und Alt-Landrat. Tamedia AG/Nicole Pont Die Jugendanwaltschaft äussert sich noch nicht zu den einzelnen Fragen, die in der Interpellation aufgeworfen werden. Jugendanwalt Lukas Baumgartner, der den beanstandeten Fall verantwortete, versichert aber: «Da ist nichts schief gelaufen.» Google Street View

«Haben Polizei und Jugendanwaltschaft rechtskonform gehandelt?», will die Baselbieter Landrätin Anita Biedert (SVP) in einer Interpellation von der Kantonsregierung wissen, die am Donnerstag eingereicht wird. Sie wirft der Polizei vor, in einem Jugendstrafverfahren Fristen missachtet zu haben, zudem habe die Jugendanwaltschaft die beschuldigte Schülerin vorschnell verurteilt, nicht alle relevanten Zeugen befragt und das Verfahren überdies massiv in die Länge gezogen. Schlussendlich habe das Jugendgericht den Strafbefehl zweieinhalb Jahre nach dem Vorfall kassiert und die inzwischen 17-Jährige freigesprochen.

Die Schülerin soll in einem Klassenlager im März 2019 eine Mitschülerin am Kopf verletzt haben. Der Verein Starke Schule beider Basel berichtete auf seiner Website über den Fall und veröffentlichte dort auch den Vorstoss Biederts eine Woche bevor dieser im Parlament eingereicht wurde. In einer Medienmitteilung ruft der Verein gar nach einer Untersuchung des Falls durch die Geschäftsprüfungskommission des Landrats (GPK).

Biedert macht in ihrer Interpellation zahlreiche Details aus dem Strafverfahren publik, was aussergewöhnlich ist. Denn: Das Jugendstrafrecht sieht anders als das Erwachsenenstrafrecht keine Justizöffentlichkeit vor. Eine der involvierten Parteien teilte ihre Akten aber mit dem Verein Starke Schule beider Basel, der in der Folge mit Landrätin Biedert zusammenspannte. So ist zu erklären, dass sie in ihrem Vorstoss aus dem 31-seitigen Urteil zitieren konnte. Dieses kam zum Schluss, dass die «Anklage mehrfach, sowohl in objektiver als auch in subjektiver Hinsicht, scheitert». Der Tatbestand der einfachen Körperverletzung sei objektiv nicht erfüllt.

«Da ist nichts schief gelaufen»

Der fallführende Jugendanwalt Lukas Baumgartner, der gleichzeitig auch Informationsbeauftragter der Behörde ist, nimmt zu den einzelnen Vorwürfen, die der Verein Starke Schule und Landrätin Biedert erheben, keine Stellung. «Bis der Vorstoss nicht offiziell dem Parlament vorliegt, kann ich nichts dazu sagen. Ich werde mich den Fragen natürlich stellen», sagt er auf Anfrage. Er versichert aber auch: «Da ist nichts schief gelaufen.»

In Justizkreisen ist man über den Parlamentarischen Vorstoss irritiert, wie 20 Minuten weiss. Dieser und insbesondere der Ruf des Vereins Starke Schule nach der GPK verletze das Prinzip der Gewaltentrennung. SVP-Politikerin Biedert sieht das anders. «Die Jugendanwaltschaft ist wie die Staatsanwaltschaft und Polizei der Sicherheitsdirektion unterstellt, weshalb der Vorstoss angebracht ist», teilt sie mit.

«Unheimlich belastende Situation»

«Es geht hier um systemische Fehler, die dieser Fall exemplarisch aufzeigt. Das fällt durchaus in die Aufsichtskompetenz des Landrats», sagt Jürg Wiedemann, Vorstandsmitglied der Starken Schule beider Basel und Alt-Landrat. Ihn stört vor allem die lange Verfahrensdauer. «Im Jugendstrafrecht muss das viel schneller gehen, ich erwarte, dass so ein Fall innert drei Monaten abgeschlossen ist», sagt er. Im vorliegenden Fall komme noch dazu, dass die Beschuldigte und die Geschädigte in die gleiche Schule gingen. «Für eine Klasse ist so eine Situation unheimlich belastend. Es ist darum entscheidend, dass solche Probleme schnell gelöst werden.»

