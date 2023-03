Weltfrauentag: Prominente Schweizer Frauen reden Klartext

Heute ist der Internationale Tag der Frau, an dem sich viele für Gleichberechtigung einsetzten. Auch prominente Schweizerinnen erzählen, was sie stört und was sich ändern muss.

1 / 7 Model Dominique Rinderknecht (33) appelliert an Frauen: «Seid mutig, strebt nach euren Träumen und holt euch, was euch zusteht!» Instagram/dominique_rinderknecht Moderatorin Alexandra Maurer (40) ist verheiratet und Mutter einer Tochter. Fragen über Karriere und Kind findet sie nicht mehr zeitgemäss. Privat Tiktok-Star Nathalie Sulser (21) hat im Alltag oft mit Sexismus zu kämpfen. Als Creatorin wünscht sie sich mehr Schutz in der Online-Welt. Instagram/nathistyle_

Darum gehts Im Rahmen des Weltfrauentags setzen sich viele am 8. März abermals für Gleichberechtigung, Respekt und gegen Diskriminierung ein.

Auch prominente Schweizerinnen nutzen ihre Stimme, um auf die Problematik aufmerksam zu machen.

20 Minuten hat sich in der Unterhaltungsbranche umgehört.

Dominique Rinderknecht (33), Model

«Der heutige Tag ist für mich eine Hommage an die Stärke der Frauen und eine Erinnerung daran, dass wir zwar in Richtung Gleichberechtigung gehen, aber noch lange nicht am Ziel sind. So müssen in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der Lohngleichheit und bei psychischer und physischer Gewalt gegen Frauen – um nur einige Anliegen zu nennen – weitere Fortschritte gemacht werden. Für die Zukunft wünsche ich mir Respekt in allen Bereichen. Diesen natürlich auch von Frau für Frau und in erster Linie auch für sich selbst. Deshalb mein Appell: Seid mutig, strebt nach euren Träumen und holt euch, was euch zusteht!»

Alexandra Maurer (40), Moderatorin

«Das Frausein bedeutet für mich zu wachsen. Ich bin Frau, Mutter, Schwester, Freundin, Tochter, Wifey und ich bin ich. 2023 muss ich immer noch hören, wie ich es hinbekomme, Karriere und Familie unter einen Hut zu bekommen. Ich denke nicht, dass das Väter gefragt werden. Darüber hinaus muss ich kämpfen und dafür einstehen, wenn es um meinen Lohn oder meine Tagesgage geht. Und wenn wir Frauen dann unsere Meinung äussern oder Stärke zeigen, gelten wir als schwierig und werden als Diven bezeichnet. Das sind Klischees, mit denen ich als Moderatorin immer noch sehr häufig konfrontiert werde. Für die Zukunft wünsche ich mir mehr Frauen an der Front, welche wichtige Rollen übernehmen. Wir sind das stärkere Geschlecht! Ich hätte gerne, dass Frauen noch mehr zusammenkommen, egal, woher wir kommen, welche Sprache wir sprechen – uns verbindet so viel. Wenn wir den Mut finden, unsere Storys zu teilen, dann schaffen wir Unglaubliches.»

Nathalie Sulser alisa Nathistyle (21), Tiktokerin

«Dieser Tag ist für uns Frauen so wichtig, um wenigstens ein Mal im Jahr, mit Fokus auf uns, für Gleichberechtigung Lärm machen zu können. Denn leider ist längst nicht alles erreicht. Anders als meine Kollegen im Social-Media-Business muss ich mir regelmässig anhören, dass ich nur aufgrund meines Geschlechts und nicht wegen meines hart erarbeiteten Contents erfolgreich bin. Zudem werden wir Frauen im Alltag oft sexualisiert. Von mir wurden gar ganze Accounts erstellt und in erotische Zusammenhänge gestellt. Auch sind ‹Dickpics›, die ich unaufgefordert erhalte, oder Nachrichten von Männern, die aus dem Nichts ihre sexuellen Fantasien teilen, Alltag einer Creatorin. Für die Zukunft wünsche ich mir, nachts nicht mehr Angst haben zu müssen, wenn ich nach Hause gehe, und grösseren Schutz in der Online-Welt.»

Linda Fäh (35), Musikerin und Moderatorin

«Dieses Jahr bedeutet mir der 8. März noch mehr als zuvor, denn als Neo-Mami nehme ich nochmals eine ganz neue Funktion als Frau wahr. Entsprechend erhoffe ich mir mehr Anerkennung für das Muttersein und bessere Vereinbarkeit mit dem Beruf, für diejenigen, die das möchten. Als Selbstständige und mit einem tollen Familienumfeld kann ich es mir gut und eigenständig einrichten, wie ich arbeiten möchte, das ist sicher nicht bei allen so. Da muss in der Wirtschaft noch einiges gemacht werden, um allen Frauen die gleichen Chancen auf eine Karriere zu ermöglichen. Mittlerweile weiss ich selbst, dass das Mamisein ein schöner, aber auch harter Vollzeitjob ist. Deshalb an alle Frauen und Mütter da draussen: Ihr seid wahre Heldinnen.»

Morena Diaz (30), Influencerin

«Die Aufmerksamkeit ist an diesem Tag auf uns Frauen gerichtet, deshalb ist das Sichtbar-Machen von Missständen unheimlich wichtig. Die grösste Baustelle ist meiner Meinung nach der Sexismus. Früher war man Hausfrau und Mutter – heute kann man alles sein, was sehr toll ist, dafür haben die Generationen vor mir lange gekämpft. Doch damit ist die Last auch grösser geworden. Wenn man einer Karriere nachgeht, ist das Narrativ verankert, dass man als Frau den Haushalt und die Familie auch noch stemmen muss. Ist man ‹nur› daheim? Gilt man als faul. Geht man arbeiten und das Kind ist in der Kita? Wird man als Rabenmutter abgestempelt. Wir Frauen müssen weiterhin auf die unzufriedenstellende Situation aufmerksam machen.»

Mirjana Vasovic (30), Podcasterin

«Es ist der ideale Moment, um sich zu erinnern, wie schön es ist, eine Frau zu sein. In meinen Augen sind wir alle Königinnen, Geberinnen und Kämpferinnen. Wir tragen von Natur aus eine enorme Macht in uns – und die gilt es auch, zu zeigen und zu nutzen. Mir ist es ein Anliegen, dass grössere Unterstützung für Frauen geschaffen wird, denen der Mut fehlt, sich von ihren Partnern zu trennen. Oft ist Angst vorhanden, weil sie keine finanzielle Sicherheit haben, die Perspektiven oder das Selbstvertrauen fehlen. Das ist ein Thema, welches hinter verschlossenen Türen leider Realität ist. Frauen, hört auf, euch zu vergleichen, und fangt an, euch gegenseitig zu helfen.»

Francesca Dougan alias Franny (19), Tiktokerin

«Heute werden wir daran erinnert, was für Fortschritte wir schon gemacht haben und wie stark wir alle gemeinsam sind. Gleichzeitig können wir uns aber nicht zurücklehnen und feiern, denn es gibt weiterhin viel zu tun – leider in zu vielen Aspekten. Ganz oben auf der Liste gilt es, den Gender-Pay-Gap zu schliessen und Frauen in hohen Kaderpositionen eine Chance zu geben. Als junge Frau erlebe ich es tagtäglich, dass man mir nicht auf Augenhöhe begegnet und kategorisch weniger zutraut. Ich habe es satt, dass ich 2023 immer noch für grundlegende Werte wie Respekt und Anstand einstehen muss. Ich bin stolz darauf, eine Frau zu sein, liebe es und versuche, für meine Community ein starkes Vorbild zu sein.»