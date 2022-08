Verdächtiges Foto: Erwarten Gerard Piqué und seine neue Freundin bereits ein Baby?

Zwischen den beiden scheint es ernst zu werden: Jüngst nahmen der 35-Jährige und seine Liebste an der Hochzeit eines guten Freundes des Fussballers teil, wie die spanische Zeitung «Hola!» berichtet. Glücklich lächelnd und eng umschlungen wurde das Paar abgelichtet, als sie gemeinsam zur Zeremonie an der Costa Brava schlenderten. Während Piqué einen eleganten marineblauen Zweiteiler trug, wählte die Studentin ein enges, bunt gestreiftes Kleid – und das sorgt nun für Baby-Gerüchte!

Shakira wäre wohl nicht erfreut

Wie nun zahlreiche spanische Medien berichten, darunter auch «Marca», soll das Neo-Paar bereits in freudiger Erwartung sein. Demnach habe Moderator Raúl de Molina in seiner Sendung darüber spekuliert und gesagt: «Bei ihr ist ganz klar ein Bauch zu erkennen. Diese Frau ist dünn und deshalb sieht man ihn so gut.» Ein weiterer Gast habe dies bestätigt: «Ehrlich, ich kann ihn auch sehen.» Auch in der TV-Show «Chisme no like» sei die mögliche Neuigkeit rege diskutiert worden: «Könnte es sein, dass ein Baby unterwegs ist?», habe jemand gesagt. Bislang gibt es weder von Piqué noch von Marti ein Statement diesbezüglich.