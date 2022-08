Griechische Royals : Erwarten Prinz Philippos und seine Schweizer Prinzessin Nina Flohr ihr erstes Kind?

In der Kathedrale von Athen haben sich der Griechen-Prinz und die Schweizer Milliardärstochter vor rund einem Jahr das Jawort gegeben. Wird ihre Liebe nun durch ein Baby gekrönt?

Prinz Philippos von Griechenland (36) und die gebürtige Schweizerin Prinzessin Nina Flohr (35) haben sich in der Kathedrale von Athen am 23. Oktober 2021 das Jawort gegeben.

Doch der Hund, der auf dem Bild ebenfalls zu sehen ist, könnte auch gemeint sein, was für Verwirrung sorgt.

Aller guten Dinge sind bekanntlich drei: So haben sich auch der griechische Prinz Philippos (36) und die gebürtige Schweizerin Nina Flohr (35) in den letzten zwei Jahren dreimal das Jawort gegeben.

Die Zugerin Nina Flohr und ihr Ehemann Prinz Philippos von Griechenland (36) liegen sich eng umschlungen und liebevoll in den Armen. Gemeinsam blickt das Paar auf das weite Meer. Dass sich die beiden so intim auf Instagram zeigen, ist eine Seltenheit. Mindestens genauso überraschend ist die Bildunterschrift: «Wir sind eine Familie», schreibt die 35-jährige Unternehmerin unter den Beitrag. Erwarten die beiden etwa ihr erstes Kind?

Gut möglich, denn Indizien gibt es. So schreibt eine Followerin: «Wünsche euch dreien bald alles Gute.» «Geniesse dieses Gefühl, du bist auf der richtigen Seite deines Lebens. Ich bin glücklich für dich und wünsche dir alles Gute», meint ein weiterer Fan. Zudem finden sich unter dem Post unzählige Herz-Emojis. Auch zahlreiche griechische Medien wie « Nassos » spekulieren, ob es sich um Familienzuwachs handeln könnte.

Es wäre nicht das erste Mal, dass das Paar private Neuigkeiten über Social Media verkündet. So hatten sie im September 2020 ihre Verlobung auf Instagram bekannt gegeben, Bilder von ihrer standesamtlichen Hochzeit aus St. Moritz im darauffolgenden Dezember gepostet und schliesslich im November 2021 von ihrer pompösen kirchlichen Trauung in der griechisch-orthodoxen Kathedrale in Athen mehrere Beiträge veröffentlicht.