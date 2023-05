Basel: Gibt es bald in jeder Migros eine Plauderkasse?

Am 17. Oktober 2022 eröffnete die erste Plauderkasse in der Migros im Basler Gundeli-Quartier.

Sechs Monate lang lief das Basler Pilotprojekt Plauderkasse in der Migros im Gundelitor sowie in der TopPharm Apotheke im Gellert. An diesen 94 Tagen wurden die Kassen, bei denen ausgiebig gequatscht werden darf, insgesamt 2720 Mal genutzt. Die Fachstelle Gsünder Basel, die das Projekt begleitet hat, zieht ein erstes Fazit und ist begeistert. Im Schnitt hätte jede neunte Kundin und Kunde die Einkäufe an der Plauderkasse bezahlt. «Dies übertraf die vorgängigen Schätzungen zur Nutzung der Plauderkasse an beiden Standorten deutlich», so Stefanie Näf-Seiler, Geschäftsleiterin Gsünder Basel.