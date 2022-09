10 Jahre Tinder: Erzähl uns von deinen Tinder-Dates! 

Hast du dich mal mit einer Person via Tinder verabredet, die so gar nicht so war, wie sie in ihrem Profil beschrieben hatte? Vielleicht war eines deiner Tinder-Dates so peinlich, dass du dich bis heute deswegen schämst oder darüber lachen kannst? Oder vielleicht habt ihr euch online super verstanden, wusstet aber vor einem Glas Wein nach fünf Minuten nicht mehr, was ihr euch erzählen sollt? Vielleicht hast du auf der App aber auch deine grosse Liebe getroffen – und mittlerweile zwei Kinder und bist überglücklich! Egal, ob lustig, romantisch, schräg, mit oder ohne Happy End: Wir möchten deine Erlebnisse mit Tinder erfahren. Melde dich im Formular.