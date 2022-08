Aufruf: Erzähle uns deine beste Nachbarschafts-Geschichte

Schweizerinnen und Schweizer kennen ihre Nachbarn in der Regeln schlecht – und wollen sie auch gar nicht besser kennen lernen. Das hat eine Studie ergeben, die die Migros in Auftrag gegeben hatte. Erstaunlich: Obwohl viele ihre Nachbarn kaum kennen, vertrauen sie ihnen und helfen in der Not gerne mit Mehl, Eiern oder einem Werkzeug aus.