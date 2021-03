Der Erzbischof von Canterbury stellt nun aber klar: «Die rechtsgültige Hochzeit fand am Samstag statt.» Der 65-Jährige traute das Paar bei seiner offiziellen Hochzeit und war auch bei der privaten Zeremonie anwesend.

Dies, weil Meghan gegenüber Oprah verraten hat, dass sich sie und Harry bereits drei Tage vor der offiziellen Trauung am Samstag, 19. Mai 2018, zu Hause im Garten das Jawort gegeben haben.

Welches ist nun das richtige Hochzeitsdatum? Prinz Harrys (36) und Herzogin Meghans (39) Interview mit Oprah Winfrey (67) löste diese Frage aus, die in den vergangenen Wochen heiss diskutiert wurde.

Nun meldet sich der Erzbischof von Canterbury (65) zu Wort. Er hat das Paar nicht nur in der medienwirksamen Hochzeit am Samstag, den 19. Mai 2018, getraut, sondern soll laut Meghan auch die private Trauung drei Tage zuvor durchgeführt haben. Der Erzbischof stellt nun jedoch klar: «Die rechtsgültige Hochzeit fand am Samstag statt.»