Flüelapass: Rücksichtslose Durchreisende beim Hotel am Flüelapass

Das Hotel hat ausserdem mit Littering zu kämpfen. Passbesucherinnen und Passbesucher lassen alles liegen, obwohl es genug Abfallkübel in der Nähe hat.

Obwohl dieser Mann den Hotelbesitzer anpöbelte, durfte er im Hotel auf einer Bank übernachten. Am nächsten Morgen verschwand er, ohne zu bezahlen oder sich zu bedanken.

«Dieses Jahr wurde der Höhepunkt erreicht», so Curdin Frei, Hotelbesitzer des «Flüela Hospiz», zu 20 Minuten. Seit der Saisoneröffnung gibt es beim Passhotel fast täglich Zwischenfälle . In den sozialen Medien beschreibt er die Problematik.

Lärm, Abfall und unanständige Gäste

Passbesucherinnen und Passbesucher werfen beispielsweise ihren Abfall überall hin, an die Hauswand oder auf den Parkplatz wird uriniert, den zahlenden Gästen wird der Weg ins Restaurant versperrt und mitten in der Nacht wird an der Haustüre gerüttelt. Der Post macht schnell die Runde und wird rege kommentiert – Facebook-Userinnen und User können es nicht fassen.