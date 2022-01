Wolfsabschuss - «Es bestand eine potentielle Gefährdung von Leib und Leben»

1 / 4 Einen Abschuss aufgrund der polizeilichen Generalklausel hat es zuvor noch nie gegeben (Symbolbild, Waffe ist eine Attrappe). Twitter/LeCoinPerformer37 Ein Wolf wurde am Donnerstag, kurz nach Mitternacht, in der Survelva von der Wildhut erlegt. Wölfe werden immer wieder gesichtet… Google Maps

Darum gehts In der Surselva wurde in der Nacht auf Donnerstag ein Wolfsrüde durch die Wildhut geschossen.

Dabei handelte es sich nicht um einen vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) bewilligten Abschuss.

Dieser erfolgte aufgrund der sogenannten polizeilichen Generalklausel.

Bei Gefahr in Verzug kann der Kanton selbst über den Abschuss entscheiden.

Laut dem Bünder Amt für Jagd und Fischerei war der Wolf ein Risiko.

«Die Anwendung der polizeilichen Generalklausel war für uns auch neu», sagt Adrian Arquint, Leiter Amt für Jagd und Fischerei im Kanton Graubünden. Doch aufgrund des Verhaltens des Wolfsrüden sei es angebracht gewesen. «Am vergangenen Wochenende ist der Wolf einer Person rund 150 Meter nachgelaufen und hat sich danach auf nur zwei Meter Distanz neben der Person aufgehalten.» Mit der genannten Entwicklung, also einer zu starken Gewöhnung an den Menschen, besteht klar ein Risiko: «Man stelle sich vor, die Person würde stürzen», so Arquint. Es wäre nicht mehr vertretbar gewesen, länger zuzuschauen. «Wir haben die polizeiliche Generalklausel angewendet, weil eine potentielle Gefährdung von Leib und Leben bestand», so Arquint. Die Polizei oder Staatsanwaltschaft sei nicht in den Entscheid einbezogen gewesen, wie es die Begrifflichkeit vielleicht impliziert. Der Wildhüter alleine kann den Abschuss aber auch nicht beschliessen. «Beim Entscheid waren mehrere Personen involviert.»

Verscheuchen hat nicht geklappt

Dass es einmal so weit kommen würde, hätte man sich eigentlich nicht vorstellen können. Doch die Situation beim geschossenen Wolfsrüden habe sich zugespitzt. Der Wolf wurde seit rund zwei Monaten beobachtet. Mehrere Male wurde versucht, ihn von Siedlungen fernzuhalten, etwa ihn mit Gummischrott zu vergrämen. Doch die Wolfsbegegnungen hätten trotzdem zugenommen. Gerne hätte man den Wolf in Narkose versetzt und ihn mit einem Peilsender versehen. Doch das hat nicht geklappt. «Dazu müsste man sich dem Wolf auf rund 20 Meter nähern. Das ist nicht so einfach», sagt Arquint. Der Sender hätte den Vorteil gehabt, dass man den Wolf besser hätte beobachten können. Bei drei Wölfen konnte man bislang Sender anbringen. Einer davon ist nach Österreich abgewandert, zwei befinden sich noch im Kanton Graubünden.

Der erlegte Wolf wird nun untersucht. Neben der DNA- und Rudelbestimmung ist man beim Kanton Graubünden auch sehr an den Resultaten des Mageninhalts interessiert. «Das gibt uns Aufschluss über die Nahrungsquellen des Tieres.» Das könnte einen Hinweis geben, was er in Siedlungsnähe gesucht haben könnte. Zudem wird am Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin Fiwi in Bern untersucht, ob der Wolf krank gewesen ist.

Bern nimmt Abschuss zur Kenntnis

Um Wölfe zu schiesen, braucht es normalerweise eine Bewilligung aus Bundesbern. Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) kann auf Antrag eines Kantons eine Abschussbewilligung erteilen. So wurde etwa im September 2021 der Abschuss von drei Jungwölfen des Beverinrudels bewilligt. Über die Erlegung des Wolfsrüden in der Surselva wurde Bern vom Kanton Graubünden informiert. Das Bundesamt habe den Abschuss zur Kentniss genommen.

Das Bafu teilt auf Anfrage schriftlich mit: «Der Kanton Graubünden hat das BAFU laufend über das Verhalten des auffälligen Wolfes in der oberen Surselva und über den Abschuss zeitnah informiert.» Der Kanton habe den Wolf unter Anwendung der Polizeiklausel abgeschossen. «Das Bafu verlangt vom Kanton Graubünden zu diesem Abschuss weitere Informationen.» Auf dieser Grundlage werde das Bundesamt die Anwendung der polizeilichen Generalklausel überprüfen.

Im Bündnerland hofft man, dass man nicht so schnell wieder von der polizeilichen Generalklausel Gebrauch machen muss. «Es ist unschön, wenn ein Einzeltier zu einem Risiko wird und man zu solchen Massnahmen greifen muss», so Arquint. Zudem sei es sehr aufwendig, einen Wolf über längere Zeit zu beobachten und aufzuspüren.

Verhaltensregeln bei Begegnung mit Wölfen Wölfe, die in freier Wildbahn aufwachsen und dort leben, sind nicht grundsätzlich gefährlich und meiden meist den Kontakt zu Menschen. Gefährlich kann es werden, wenn sich Wölfe an den Menschen gewöhnen und seine Anwesenheit gar mit Futter in Verbindung bringen. Bei Begegnungen mit einem Wolf sollte man sich entsprechend den Empfehlungen des Amts für Jagd und Fischerei verhalten und diese umgehend der Wildhut melden. Wenn Sie einem Wolf begegnen, bleiben Sie ruhig stehen und versuchen Sie die Situation zu erfassen. Bemerkt der Wolf, dass Sie ihn entdeckt haben, zieht er sich in der Regel zurück oder flieht.

Wenn der Wolf nicht umgehend flieht, bewahren Sie Ruhe und machen Sie mit bestimmter Stimme auf sich aufmerksam; ziehen Sie sich langsam zurück.

Verfolgen Sie nie einen Wolf.

Wölfe dürfen unter keinen Umständen gefüttert werden! (Amt für Jagd und Fischerei Graubünden)