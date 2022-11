LGBTQ: Warum Luzern etwas gegen Hate Crime unternehmen sollte

Gesine Fuchs, Dozentin an der HSLU, stimmt der SP queer in Bezug auf die Einsetzung Beauftragter zu, die die Gleichheit der Mitglieder der LGBTQ+-Gemeinschaft sicherstellen sollen, und stimmt dem Vorschlag zu, die Weiterbildung für Arbeitnehmer, Studenten und Behörden zu Fragen der LGBTQ+-Community durchzuführen.

Die Prävention von Hate Crime ist keine Priorität für den Kanton

«In der ursprünglichen Vernehmlassungsvorlage waren explizit trans Menschen und entsprechende Massnahmen aufgeführt, aber in der veröffentlichten Version werden diese Geschlechtsidentitäten bewusst ausgespart», so Monika Pachera, Vizepräsidentin der SP queer, im Gespräch mit 20 Minuten. Es geht also nicht nur um die Nichterwähnung der LGBTQ+-Gemeinschaft im Gleichstellungsbericht: Nach Ansicht der SP queer fehlt es an angemessenen Massnahmen zum Schutz der Gemeinschaft.

«Im Planungsbericht ist vorgesehen, dass man eine Informationsbasis zum Monitoring geschlechtsspezifischer Gewalt schaffen soll», so Edith Lang, Leiterin der Dienststelle Soziales und Gesellschaft des Kantons Luzern. «Es soll geprüft werden, ob LGBTQ+-feindliche Aggressionen und Gewalt in dieser Erhebung erfasst und ausgewiesen werden können.».

Und doch hat der Nationalrat am 1. Juni 2022 einen Aktionsplan zur Prävention von Hasstaten an LGBTQ+-Personen verabschiedet und die Kantone beauftragt, diesen gemeinsam umzusetzen. Der Kanton Luzern scheint also in diesem Punkt weit hinterherzuhinken, da er nicht nur die Hate Crimes immer noch nicht als geschlechtsspezifische Gewalt anerkennt, sondern vor allem auch keine Präventionsmassnahmen dagegen in seinem Gleichstellungsbericht erwähnt.