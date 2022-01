Wetter : Es besteht Glättegefahr – Achtung auf der Strasse!

Nach frühlingshaften Temperaturen um Neujahr kehrt nun der Winter zurück. Am Donnerstagmorgen fällt verbreitet Schnee.

Die Temperaturen bleiben tief in den nächsten Tagen.

Für viele Bewohnerinnen und Bewohner des Flachlands gibt es am Donnerstag ein weisses Erwachen.

Am Donnerstagmorgen gibt es in der Zentral- und Ostschweiz verbreitet Schnee, wie Meteonews meldet. Die Temperaturen bewegen sich um den Gefrierpunkt. Es besteht örtlich Glättegefahr auf den Strassen und Trottoirs.

Der Winter meldet sich nach frühlingshaften Temperaturen zurück. Lokal wurden in den letzten Tagen Temperaturrekorde vermeldet. In Aarau und Schaffhausen wurden 16,1 Grad und in Freiburg 16,0 Grad gemessen.