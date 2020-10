Netflix und Co.«Es besteht keine Notwendigkeit, die Streaming-Qualität zu verringern»

Dies geschieht oft via Streaming-Services wie Netflix…

Streaming-Engpässe sollte es daher nicht geben, so die Unternehmen.

Mit einer zunehmenden Rückkehr ins Homeoffice und weiteren möglichen Corona-Massnahmen wie Sperrstunden oder einem Lockdown ist die Bevölkerung vermehrt zu Hause und muss sich dort unterhalten. Häufig geschieht dies mithilfe eines Streaming-Services, um TV-Serien oder Filme anzuschauen. Ausserdem werden berufliche Meetings sowie Gespräche mit Freunden und Verwandten vermehrt über Videochats wie Zoom oder Google Meet geführt. All dies benötigt viele Daten.

Bei der ersten Corona-Welle traf dies die Telecomanbieter völlig unerwartet. So hiess es in Frankreich beispielsweise Mitte März, dass man möglicherweise Netflix und Youtube für eine gewisse Zeit drosseln müsse, wie der «Spiegel» berichtete. In Italien kam es zwischenzeitlich zu Datenverkehrsspitzen von 1100 Gigabit pro Sekunde. Der normale Monatsdurchschnitt liegt bei 557 Gigabit pro Sekunde. Drastische Massnahmen waren schliesslich nicht nötig, dennoch zeigen diese Beispiele, wie ungewohnt die Situation damals war.