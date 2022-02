Mögliche Corona-Lockerungen – Es besteht noch Hoffnung für die Berner Fasnacht

Beschliesst der Bundesrat neue Lockerungen, könnte es in Bern eine Fasnacht in einer anderen Form geben.

Der Bundesrat entscheidet am Mittwoch über weitere Lockerungen.

Sie wurde bereits am 18. Januar Corona-bedingt abgesagt

Die Fasnacht in Bern ist eigentlich schon abgesagt worden: Der Event sollte vom 3. bis 5. März stattfinden. Der Verein Bärner Fasnacht (VBF) gab dies am 18. Januar bekannt. Nun haben Berner Fasnächtlerinnen und Fasnächtler aber wieder einen Grund zur Hoffnung, wie die «Berner Zeitung» berichtet. Der Bundesrat entscheidet am Mittwoch über weitere Corona-Lockerungen. Sollte die Zertifikatspflicht abgeschafft werden, könnte sich der Verein eine «Pop-up» Fasnacht vorstellen.