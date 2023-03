Ukrainer mit Autos: Flüchtlingshelferin betrübt über Vorurteile

Ist der Verkauf der Autos in der ukrainischen Community ein Thema?

Die wenigen, die wie Viacheslav Bondarchuk ein Luxusauto haben, fallen dafür auf.

Ja, und das finde ich schade. Ich habe kürzlich ein längeres Interview gegeben, in dem es auch um das Thema Solidarität ging. Als Reaktion darauf erhielt ich viele Nachrichten wie diese von einem mir völlig unbekannten Mann: «Guten Tag Frau Peters. Solange die so armen, armen Flüchtlinge aus der Ukraine sich teure Mercedes mit Ledersitzen leisten können, sind das in meinen Augen keine echten Flüchtlinge .» Diese Mentalität stimmt mich traurig.

Greift die Argumentation zu kurz?

Natürlich! Das Beispiel von Herrn Bondarchuk zeigt exemplarisch, dass Menschen sich vor ein paar Jahren vielleicht noch ein Luxusauto leisten konnten, jetzt aber Nichts mehr haben. Dass Schweizerinnen und Schweizer teils so vorschnell urteilen, betrübt mich. Denn unter diesen Anschuldigungen leiden auch all die Geflüchteten, die kein Luxusauto besitzen.

Welche Probleme bringt der Verkauf der Autos mit sich?

Einerseits müssen die Menschen höhere Kosten für den Transport im ÖV bezahlen. Bei der so oder so schon knapp berechneten Sozialhilfe ist das nicht einfach. Es gibt aber auch ganz praktische Probleme: Viele ukrainische Frauen fahren Autos, die auf ihre Männer eingelöst sind. Sie können ja schlecht in den Krieg im Heimatland fahren, das Auto überschreiben lassen, es regulär in die Schweiz einführen und verzollen und dann hier verkaufen. Wie diese Probleme gelöst werden sollen, ist mir ein Rätsel.