Es bleibt nass: In der ganzen Schweiz teils kräftige Niederschläge

Bis am Mittwoch warnt der Bund in verschiedenen Regionen vor grosser bis sehr grosser Gefahr durch den Regen.

In drei Regionen warnt der Bund vor Überschwemmungen. Mit der höchsten Gefahrenstufe (5 von 5) kann es hier richtig gefährlich werden. Betroffen sind Pays-d'Enhaut VD, Saanen-Gsteig BE, und Bex-Villars VD. Durch die teils kräftigen Niederschläge steigen die Wasserpegel von Flüssen und Seen rasch an und es kann zu Überschwemmungen und Hangrutschungen aus steilen Hängen kommen. Unterführungen, Tiefgaragen und Keller könnten überschwemmt werden.