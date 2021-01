Spazierte man vor zehn Jahren durch die Städte dieser Welt, so lachte einen an jeder Ecke ein Bubble-Tea-Shop an. Zwischen 2010 und 2012 explodierte der Trend aus Taiwan so extrem, dass alleine die Bubble-Tea-Kette BoboQ zu Spitzenzeiten über 100 Filialen in Deutschland betrieb. Auch in der Schweiz schossen Shops wie Pilze aus dem feuchten Waldboden.