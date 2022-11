Oberneunforn TG: Brand in Bauernhaus

Am Montagmorgen stand ein Stall in Oberneunforn TG in Flammen. Laut der Kantonspolizei Thurgau ging kurz nach zehn Uhr morgens bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass an der Hauptstrasse ein Bauernhaus brenne. Die Feuerwehr Weinland war rasch vor Ort und konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Beim Brand wurde niemand verletzt. Der Schaden an Gebäude und mehreren Fahrzeugen beträgt einige Hunderttausend Franken.