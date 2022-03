Angesichts der Situation in Osteuropa fordern bürgerliche Politiker mehr Geld und Personal für die Armee. Auch Frauen müssten jetzt mitmachen, sagen Vereine.

Verteidigung : «Es braucht auf jeden Fall Frauen in der Armee»

1 / 11 Der Ukrainekrieg löst eine Debatte um eine Aufrüstung des Schweizer Militärs aus. 20min/Simon Glauser Nicht einmal 100’000 Personen in der Schweiz wären im Ernstfall bereit, sagte SVP-Nationalrat und Sicherheitspolitiker Thomas Hurter am Sonntag im Gespräch mit 20 Minuten. 20min/Simon Glauser Es braucht auf jeden Fall Frauen im Militär, sagt Dominik Knill, Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft (SOG). www.stadler.marketing

Darum gehts Der Ukrainekrieg entflammte eine Debatte um das Schweizer Militär.

Die SVP fordert ein Aufstocken des Armeepersonals um 20’000 Angehörige und eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben um zwei Milliarden Franken jährlich.

Die Schweizerische Offiziersgesellschaft und der Verein Service Citoyen begrüssen ein stärkeres Engagement von Frauen im Militär. Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind zurückhaltend.

Deutschland hat am Sonntag verlauten lassen, dass die Militärausgaben in den nächsten Jahren massiv aufgestockt werden. Auch in der Schweiz fordern dies bürgerliche Sicherheitspolitiker und -politikerinnen.

Am Montag machte die SVP einen konkreten Vorschlag: Sie fordert, dass das Armeepersonal um 20’000 Angehörige und die Verteidigungsausgaben um zwei Milliarden Franken jährlich erhöht werden.

Im Fall einer Generalmobilmachung müssten 100’000 Personen einsatzbereit sein, dafür braucht es insgesamt 140’000 Personen, weil man auch mit Ausfällen rechnen muss. Doch nicht einmal die 100’000 Personen wären in der Schweiz im Ernstfall bereit, sagte SVP-Nationalrat und Sicherheitspolitiker Thomas Hurter am Sonntag im Gespräch mit 20 Minuten.

Hürden bei Militärdienst für Frauen

Es stellt sich die Frage: Wie soll der Personalbestand in der Armee erhöht werden? Und braucht es jetzt auch die Frauen? «Auf jeden Fall braucht es die Frauen», sagt Dominik Knill, Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft (SOG). Da für eine Dienstpflicht für Frauen jedoch eine Verfassungsänderung nötig sei, setze die SOG vorerst auf Freiwilligkeit. Helfen würde ein obligatorischer Orientierungstag auch für Frauen. Den Frauen, die schon heute in der Armee sind, komme überdies eine Vorbildfunktion zu. Knill ist optimistisch: «Der Frauenanteil in der Armee dürfte trotz Freiwilligkeit weiter zunehmen.»

Die Hürden zum Übertritt in den Zivildienst müssten erhöht werden, sagt Knill. «Heute besteht faktisch Wahlfreiheit zwischen Militär- und Zivildienst. Das muss die Politik ändern.» Zudem müsse Sinn und Zweck der Armee besser vermittelt werden: «Die Armee ist da, um das Land bei einem Angriff zu verteidigen, die Menschen in der Krise zu schützen und ihnen in der Not zu helfen. Sie ist wichtig und leistet einen unverzichtbaren Dienst.» Werde dieses Bewusstsein gestärkt, würden mehr Männer und auch Frauen «mit Stolz» Militärdienst leisten, sagt er.

Auch Noemie Roten, Co-Präsidentin vom Verein Service Citoyen, begrüsst ein stärkeres Engagement der Frauen in der Armee. Und zwar wäre dies ebenso im Interesse der Frauen wie der Armee, sagt sie. Heute seien die Frauen zwar zur Armee zugelassen, aber die Hürden seien hoch, ebenso für den Zivildienst. «Das hängt auch mit der Verteidigungspolitik der letzten Jahrzehnte zusammen», sagt Roten und verweist darauf, dass noch in den Achtzigerjahren der Armeebestand bei über 800’000 Personen gewesen sei, heute mit rund 140’000 Personen nur noch ein Bruchteil. Die Situation in der Ostukraine sei durchaus eine Gelegenheit, dies zu überdenken. «Frauen sollten aber nicht Lückenfüller sein, die Inklusion muss nachhaltig sein», sagt die Ersatz-Militärrichterin, die selbst Lastwagen fuhr im Militär.

Eine deutliche Erhöhung des Frauenanteils oder allgemein des Armeebestands setze einen Parlamentsentscheid voraus, sagt sie. Denkbar wären eine Erhöhung der Tauglichkeitsrate und eine Heraufsetzung der Dienstaltersgrenze.

«Frauen sind willkommen»

Eine Umfrage unter Parlamentarierinnen und Parlamentarier zeigt: Betreffend Frauen in der Armee sind alle zurückhaltend. SP- und Grüne-Mitglieder sind generell gegen eine Ausweitung der Dienstpflicht. Die Bürgerlichen hingegen zeigen sich offen, wenn es um ein grösseres Engagement von Frauen in der Armee geht.

SVP-Ständerat Werner Salzmann sagt: «Wir versuchen, die Attraktivität für Frauen zu erhöhen. Frauen sind immer willkommen.» Eine Dienstpflicht für Frauen fordert er aber nicht. Susanne Vincenz-Stauffacher, FDP-Nationalrätin, zeigt sich ebenso offen für eine stärkere Fraueninklusion. Sie fordert, «dass Personen mit den dafür besten Fähigkeiten Dienst leisten - unabhängig, ob Mann oder Frau».

Die Grünliberalen wollen laut GLP-Nationalrätin, Melanie Mettler, das Wehrpflichtsystem «in Richtung eines möglichst gerechten und an den realen Bedürfnissen ausgerichteten Systems weiterentwickeln, welches eine einheitliche Dienstpflicht für Männer und Frauen vorsieht». Dabei sollen die Personen selbst wählen können, in welchem Bereich sie den Dienst leisten möchten. Laut Mettler würde die Dienstpflicht den Rekrutierungspool der Armee verdoppeln.

«Zuerst humanitäre Fragen klären»

Ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um stärker ins Militär zu investieren, darüber ist auch unter den Linken eine Kontroverse ausgebrochen. So sprach sich SP-Nationalrätin Franziska Roth kürzlich gegenüber dem Nebelspalter gegen eine Abrüstung des Schweizer Militärs aus. Mit der Ukrainekrise seien Panzerschlachten und Bewegungskriege wieder Realität, sagte sie. Die SP habe sich geirrt.

Parteikollegin Edith Graf-Litscher ist anderer Meinung. Anstatt das Militär aufzurüsten, sei es wichtiger, «dass die Schweiz die geeigneten Mittel hat, um sich gegen hybride Angriffe zu verteidigen», so Graf-Litscher. Um sich gegen den Mix aus Cyberangriffen und Angriffen mit herkömmlichen Waffen zu schützen, sei die Schweiz aktuell gut aufgestellt.

SP-Sprecher Nicolas Haesler hält es für zu früh und unseriös, ohne sicherheitspolitische Analyse eine Bilanz zu ziehen, wie er auf Anfrage sagt. Zwar sei es laut Haesler wichtig, eine Debatte über eine mögliche Auf- oder Abrüstung des Militärs zu führen, jedoch zu einem späteren Zeitpunkt. Zunächst müssten humanitäre Fragen geklärt werden. Danach brauche es eine sicherheitspolitische Analyse.

Auch Grüne-Politiker äussern sich so: Für Ständerat Mathias Zopfi ist der Aufrüstungs-Vorschlag der SVP polemisch und unüberlegt. Zuerst brauche es Analysen und Abklärungen. Zudem habe die Armee bereits heute Personalprobleme, da könnten nicht so schnell 20’000 zusätzliche Personen her.

Für Grüne-Nationalrätin Marionna Schlatter sind die Forderungen der SVP «polemisch» und sie böten keine Sicherheit. «Das ist ein falsches Schutzversprechen von der SVP, denn mehr Waffen und mehr Leute im Militär bringen uns keine Sicherheit.» Zudem habe die Schweiz bereits eine vergleichsweise grosse Armee, sodass es nicht mehr Leute im Militär brauche.