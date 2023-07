Schweizer Top-Schiedsrichter Urs Schnyder im Interview

Urs Schnyder über Kritik, Beleidigungen und Schlagzeilen

«Im Stadion ist es ein permanentes Rauschen, da nehme ich keine Schmährufe wahr», erklärt Schnyder. In seiner Laufbahn habe er zudem gelernt, die Medien sowie die Kommentare auf Social Media nicht mehr zu verfolgen. «Zu Beginn habe ich mich gegoogelt und wollte wissen, was Journalisten und Fans kommentieren», so der 37-Jährige. Doch das bringe einem schlussendlich nicht weiter. «Es brachte mich aus dem Gleichgewicht, nach jedem negativen Leserkommentar dachte ich: War ich wirklich so schlecht?» Auch sein Umfeld hab er entsprechend informiert, dass man ihm nichts dergleichen weiterleiten soll.