Jahresrückblick mit Amélie Galladé – «Es braucht endlich Teenager in der Corona-Taskforce»

Amélie, was hat dich dieses Jahr bewegt?

Wie hat Corona dich und dein Umfeld beeinflusst?

Wie stehst du zur aktuellen Pandemiebewältigung?

Aktuell ist leider kein Ende der Pandemie in Sicht. Auch im nächsten Jahr wird sie den Takt angeben. Deshalb ist es wichtig, dass Juge ndliche endlich aktiv in die politischen Entscheide mit einbezogen werden. Wir brauchen eine Vertretung in der Corona- Taskforce. Nur so kann d ie Politik u nsere Bedürfnisse besser verstehen und auf diese eingehen .