AMG-Fahrer (33) rast im Gubrist in Auto - «Es braucht harte Strafen, um solche Unfälle zu verhindern»

Ein 33-jähriger Autofahrer ist am Sonntag in ein anderes Fahrzeug gerast.

Mit übersetzter Geschwindigkeit fuhr ein 33-jähriger AMG-Fahrer am frühen Sonntagmorgen im Gubristtunnel in einen Ford Fiesta. Vier Personen wurde bei der heftigen Kollision verletzt. Bei Road Cross Schweiz, der Stiftung für Verkehrssicherheit, stellt man in letzter Zeit wieder eine Zunahme von Unfällen mit solchen «Hochleistungsfahrzeugen» fest , wie es auf Anfrage heisst. «Das ist durchaus besorgniserregend, denn Unfälle bei hohen Geschwindigkeiten enden oft dramatisch», sagt Sprecher Mike Egle.