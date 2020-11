Bänkerin rückt Geld nicht raus«Es braucht Mut, einem Bankräuber Nein zu sagen»

Diese Filiale der Raiffeisen in Schlossrued AG wollte ein Unbekannter ausrauben. Er flüchtete jedoch ohne Beute in Richtung Feuerwehrmagazin.

In Schlossrued AG hat ein Unbekannter versucht, die Raiffeisen-Filiale auszurauben.

Der Täter kam am Mittwochmorgen: Um 9.50 Uhr betrat er in Schlossrued AG die Filiale Reitnau-Rued der Raiffeisenbank. Damit man ihn nicht erkennen konnte, vermummte er sein Gesicht mit einem Strickhalstuch. In der Bank dann forderte der Mann von einer Bankangestellten Geld, und um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, war er gemäss Angaben der Kantonspolizei Aargau mit einem Messer bewaffnet.