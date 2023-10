«Es braucht sehr viel, jemanden mit blossen Händen zu töten» 

In einem ehemaligen Gasthof in Hombrechtikon ZH kam es im März 2020 zu einem Femizid. Beim Opfer handelt es sich um eine 44-jährige Schweizerin mit russischen Wurzeln. In der Anklageschrift sind unzählige Verletzungen aufgelistet: Einblutungen an Kopf, Herz und Leber, Hämatome fast am ganzen Körper, eine Reihe von Rippenbrüchen sowie Lungenverletzungen – verursacht durch wuchtige Faustschläge und Fusstritte. Die Frau erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Sie lebte zwar noch, als die Sanitäter in das Zimmer kamen, starb aber am nächsten Nachmittag im Spital.