Eltern und Schüler haben genug«Es braucht sofort wieder Homeschooling»

Darum gehts Corona-Massnahmen an obligatorischen Schulen bleiben Sache der Kantone.

Eltern und Schüler machen sich deswegen grosse Sorgen und fordern eine Maskenpflicht oder sogar Homeschooling.

Das BAG winkt ab und sagt, Kinder hätten «nur begrenzten Einfluss auf die Verbreitung des Virus».

Ein Experte widerspricht.

Seit Donnerstag gelten für die Schweiz deutlich verschärfte Corona-Massnahmen. Doch während der Bundesrat eine Maskenpflicht für Gymnasien, Fach- und Berufsschulen und ein Verbot des Präsenzunterrichts an Hochschulen ab kommenden Montag erliess, schwieg er zu den obligatorischen Schulen. Weder eine generelle Maskenpflicht noch Homeschooling wurden eingeführt.

Auf Tiktok lassen nun Dutzende Schüler Dampf ab. In den Kurzvideos machen sie sich darüber lustig, dass der Bundesrat trotz höherer Fallzahlen als im März die Schulen nicht schliesst. «Die Regierung zwingt uns trotz über 8000 Corona-Fällen, in die Schule zu gehen», schreibt eine Schülerin in ihrem Video. Die Tiktoks wurden innert 20 Stunden teils über 50’000-mal angeschaut und über 10’000-mal gelikt.

Schüler fordern Rückkehr zum Fernunterricht

Viele haben sich offenbar eine Rückkehr zum Homeschooling gewünscht. So auch die Lehrlinge C. M. und S. G. Sie sind im dritten Lehrjahr und besuchen eine Berufsschule im Kanton Bern. Für sie ist klar: «Die Maskenpflicht reicht nicht. Es ist fahrlässig, dass wir trotz der hohen Fallzahlen noch zur Schule gehen müssen.» Sie fordern eine sofortige Umstellung zum Fernunterricht. «Im Frühling hat das schliesslich perfekt funktioniert.»



Die beiden Lehrlinge kritisieren die Schutzmassnahmen an ihrer Schule: «Wir fühlen uns unwohl.» Das Schutzkonzept werde weder konsequent eingehalten noch kontrolliert: «Im Gang und in der Pause nehmen immer wieder Schüler ihre Maske ab.» Bereits sieben Corona-Fälle habe es allein in ihrer Klasse gegeben. C. M.: «Ich habe mich im Hockeystadion sicherer gefühlt als in der Berufsschule.»

Mutter nimmt Sohn von Schule

Die Aargauer Mutter B. C. hat ihren Sohn sogar eigenhändig von der Schule genommen. Denn der 13-Jährige Sekundarschüler hat Diabetes und gilt deshalb als Risikopatient. Erst kürzlich sei sein Klassenlehrer positiv auf Corona getestet worden. Für sie ist seither klar: «Es ist mir zu gefährlich, mein Kind in die Schule zu schicken.»

Ihrer Meinung nach braucht es wieder Homeschooling: «Es muss sofort reagiert werden. Zumindest bis die Fallzahlen deutlich gesenkt werden konnten. Jetzt sind die Konzepte dafür ja schon da – anders als während der ersten Welle.» Ihr Sohn habe Angst, so die Mutter: «Er will sich nicht anstecken und sagt, er wolle nicht schon so jung sterben.»

Vater fordert Maskenpflicht an Primarschule

Auch Vater Arbnor V. aus St. Gallen ist unglücklich mit der aktuellen Situation. «Ich habe nichts dagegen, dass meine Kinder in die Schule müssen. Aber es braucht eine Maskenpflicht für die Primarschule. Die Kinder sitzen in der Schule sehr nahe aufeinander.» Für seinen Sohn (8) in der dritten und seine Tochter (10) in der fünften Klasse wäre das kein Problem, sagt er.

V. macht sich Sorgen – auch weil einige Lehrer bereits in Quarantäne seien: «Wenn mein Kind Corona nach Hause bringt, habe ich das sofort. Und wenns doof läuft, verteile ich es dann in der Firma.»

«Schulen bereiten sich auf Fernunterricht vor»

Nicht ganz glücklich mit den bundesrätlichen Massnahmen ist auch Dagmar Rösler, Präsidentin des Lehrerinnen- und Lehrerverbandes LCH. «Wir hätten uns schon eine schweizweit einheitlichere Lösung für die obligatorischen Schulen gewünscht», sagt sie und nimmt die Kantone in die Pflicht: «Diese müssen jetzt weiterhin den langfristigen Gesundheitsschutz von Lehrpersonen und Schülern gewährleisten.» Rösler hält etwa eine Maskenpflicht für Schüler an Sekundarschulen für nötig, nicht aber an Primarschulen.

«Die Lehrer fühlen sich zum Teil unsicher, zum Beispiel wenn sie selber zu einer Risikogruppe gehören», sagt Rösler. Dennoch möchte sie einen erneuten Wechsel zum Homeschooling vermeiden. «Fernunterricht bringt viele Probleme mit sich, weil die Lehrer weniger nahe an den Schülern sind und sie deshalb oft abhängen.» Die Schulen würden sich aber bereits auf eine Umstellung zum Fernunterricht vorbereiten, sollte sich die Corona-Situation weiter verschärfen.

BAG: «Kinder nur begrenzten Einfluss auf Verbreitung des Virus»

Otto Kölbl forscht an der Uni Lausanne zu Corona und ist Mitglied der informellen Covid-19-Taskforce des deutschen Innenministeriums. Für ihn ist klar: «Das Coronavirus verbreitet sich an Primar- und Sekundarschulen massiv, dem wird viel zu wenig Beachtung geschenkt.» Er sieht einen direkten Zusammenhang zwischen dem Infektionsgeschehen an Schulen und dem Beginn der zweiten Corona-Welle in der Schweiz. Für Kölbl ist dringend notwendig, eine Maskenpflicht auch an der Primarschule einzuführen und Kinder grossflächig zu testen.