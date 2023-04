«Es brennt»: Bayern-Coach Thomas Tuchel schlägt nach Hoffenheim-Remis Alarm

Hoffenheim-Stürmer Kramaric erwischt Sommer mit einem präzisen Freistoss. ARD

Darum gehts Nach der Pleite in der Champions League liessen die Bayern auch in der Liga Federn.

Die Nerven bei den Münchnern liegen nach einer Horror-Woche allmählich blank.

Thomas Tuchel spricht vom schlechtesten Spiel unter seiner Führung, Thomas Müller von Winterschlaf.

Ein Mutmacher für ein Fussball-Wunder sieht anders aus. Das verhehlte auch Thomas Tuchel nicht, als er das erschreckende 1:1 des FC Bayern München in der Bundesliga gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit Blick auf das Champions-League-Rückspiel gegen Manchester City einordnete. «Die Aufgabe ist definitiv nochmal schwerer geworden», sagte der 49-jährige Trainer von Nati-Goalie Yann Sommer, der auf Rückenwind gehofft hatte.

Tuchels Reaktion war ein Weckruf an seine Mannschaft: «Es fehlt uns der Sinn, dass es brennt!» Die Münchner sind gerade drauf und dran, in kurzer Zeit einen Titel nach dem anderen zu verspielen. Am Mittwoch müssen sie in der Allianz Arena gegen Man City ein 0:3 aufholen, um doch noch in den Halbfinal der Königsklasse einzuziehen.

«Im Winterschlaf»

Tuchel sprach am Samstag vom «schlechtesten Spiel» unter seiner Leitung. Und in den fünf Partien gab es immerhin schon zwei Niederlagen, eine davon beim schmerzhaften Pokal-Aus gegen den SC Freiburg. Auch die Münchner Spieler rätselten inklusive Kapitän Thomas Müller kollektiv über den «schläfrigen» Auftritt, der das Team mitten im Frühjahr nochmal «in eine Art Winterschlaf versetzt» habe, wie der Angreifer im ARD-Interview sagte.

Manchester City stimmte sich dagegen in der Premier League mit einem lockeren 3:1 gegen Leicester City und zwei Treffern von Torjäger Erling Haaland auf die Reise nach München ein. Bayerns Abwehrstar Matthijs de Ligt benannte derweil das, was ihn nach der Minusleistung der Münchner gegen Hoffenheim für die nötige Aufholjagd am Mittwoch noch positiv stimme, so: «Dass es nicht schlechter sein kann als heute.»

BVB nach Rückschlag geschockt

Nicht vom Bayern-Patzer profitieren konnte der Tabellenzweite BVB. Die Dortmunder liessen beim Spektakel in Stuttgart eine grosse Chance im Meisterkampf liegen. Trainer Terzic und Sportdirektor Kehl waren danach bedient. Aus dem Meister-Traum droht wieder mal ein Trauma zu werden.

Edin Terzic klang, als hätte Borussia Dortmund das Rennen um die deutsche Meisterschaft schon verloren. «Wut» und «Enttäuschung» verspürte der Trainer des BVB nach dem turbulenten 3:3 (2:0) inklusive Gegentor in der siebten Minute der Nachspielzeit beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart. «Unnötig» und «dumm» nannte er den neuerlichen Rückschlag im Titelkampf der Bundesliga. Mitunter hörte sich der 40-Jährige an, als sei er den Tränen nahe. Dann gab er sich doch nochmal einen Ruck.

«Endlich daraus lernen»

«Es ist noch so viel, worum es sich lohnt zu kämpfen», betonte Terzic mit Blick auf die Tabelle. In der liegen die Dortmunder als Zweiter weiter zwei Punkte hinter Spitzenreiter FC Bayern München. Nichts, was man an den verbleibenden sechs Spieltagen nicht mehr aufholen könnte. Den späten Schock von Stuttgart muss der BVB aber erst mal verarbeiten. Wieder mal liess er die Titelreife vermissen, wieder mal droht er am Ende leer auszugehen.

Seine Mannschaft müsse «endlich anfangen, aus diesen unnötigen Rückschlägen zu lernen und es nicht wiederkehren zu lassen», forderte Terzic für den Saisonendspurt. Der Coach stellt sich mittlerweile nicht mehr so schützend vor seine Spieler, wie er es lange getan hat. Am Samstag fühlte er sich an die denkwürdige Partie gegen Werder Bremen im August erinnert, in der sein Team bis zur 89. Minute 2:0 geführt und dann noch 2:3 verloren hatte.

