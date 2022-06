Joana Heidrich: «Es dauerte über eine Stunde, bis ich eine Narkose erhielt»

Heidrichs Schmerzensschreie gehen durch Mark und Bein. SRF

Darum gehts

Joana Heidrich, wie geht es Ihnen heute, physisch und psychisch?

Den Umständen entsprechend geht es mir ganz gut. Die Schmerzen in Schulter und Arm sind aktuell aushaltbar, auch dank der Medikamente. Ich trage eine Schlinge um den Arm, kann also nichts tun und bin mit rechts sehr eingeschränkt. Für den Kopf ist es immer noch sehr schwierig, die Situation zu akzeptieren. Auch der Umstand, dass es vermutlich noch eine Weile dauern wird, bis alles wieder gut ist.

Sie standen so nah vor der WM-Medaille und dann das – was macht das mit einem?

Ich bin nicht jemand, der normalerweise sagt: Hier gewinnen wir klar. Aber in diesem Spiel hätte ich die Hand ins Feuer gelegt, dass wir gewinnen, so wie wir gespielt haben. Wir liessen nichts anbrennen. Darum ist der Verlust dieser Medaille, die uns kurz vor dem Ziel durch die Hand glitt, noch härter. Wir waren in Topform und haben mit unserem neuen Coach viele Fortschritte gemacht. Es stimmte vieles zusammen und ich freute mich sehr auf die nächsten Spiele – all das scheint momentan sehr weit weg. Die jetzige Situation ist noch schwierig, zu akzeptieren. Man fragt sich: Warum? Wieso musste das mir passieren?

Wie geht es weiter, benötigen Sie eine OP oder reicht Physio?

Wir sind noch in den Abklärungen, ich weiss erst in etwa zwei Wochen, in welche Richtung es geht. Ich sitze in den nächsten Tagen mit Spezialisten zusammen. Ich hole mehrere Meinungen ein und dann entscheiden wir im Team, wie es weitergeht.

War Ihnen nach dem Service gleich klar, was passiert war?

Ja, ich spürte richtig, wie die Schulter raussprang, das war keine Frage. Ich hatte das Gefühl, sie fliege gleich mit dem Ball übers Netz – so ungefähr fühlte sich das an. Gar kein schönes Gefühl und sehr schmerzhaft. Mir war sofort bewusst, dass das eine schwerwiegende Verletzung ist.

Ihre Schmerzensschreie gingen durch Mark und Bein. Haben Sie schon mal so etwas Schmerzhaftes erlebt?

Ich meinte zuvor ja, als ich meinen Bandscheibenvorfall hatte und das auf den Nerv drückte. Da dachte ich, das sei das Schmerzvollste, was ich je erlebte. Aber das jetzt ist ganz etwas anderes. Die Schulter war nicht mehr am richtigen Ort, das tat unglaublich weh.

Anouk Vergé-Dépré versucht Joana Heidrich nach ihrer schweren Verletzung zu beruhigen. IMAGO/Shutterstock

Anouk Vergé-Dépré erhebt schwere Vorwürfe gegen die Veranstalter und das Ärzteteam, weil es so lange dauerte, bis Ihnen geholfen wurde. Haben Sie das auch so empfunden?

Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis ich Hilfe bekam. Ich hatte das Gefühl, dass in diesem Moment niemand da war, der mir helfen konnte. Die Leute wussten nicht, was machen, konnten nicht klar mit mir reden. Anouks Stimme war in diesem Delirium, in dem ich mich befand, am präsentesten. Ich hatte schreckliche Schmerzen und wusste, dass die Schulter raus war und ich hörte nur Anouks Stimme, die mich beruhigte. Niemand sonst, der vor Ort war, übernahm die Führung. Meiner Meinung nach wäre das aber deren Aufgabe gewesen.

Was lief denn sonst noch falsch?

Bis jemand reagierte, fühlte es sich ewig an. Ich vermisste einen kompetenten Arzt, der meine Schulter vor Ort während der ersten Minuten wieder einrenken konnte. Denn wenn man das sofort tut, ist es in der Regel noch machbar. Ich habe viele Muskeln an der Schulter, es machte da alles zu. Es dauerte zudem viel zu lange, bis sie mich vom Feld wegbrachten. Und es dauerte über eine Stunde, bis ich eine Narkose erhielt und danach die Schulter wieder eingerenkt wurde – also viel zu lange nach dem Unfall.

«Ich habe in diesem Moment nie auf meine Schulter geschaut, weil ich wusste, dass ich das in diesem Moment nicht verkraftet hätte.» Joana Heidrich

Haben Sie sich die Bilder vom Vorfall seither nochmals angesehen?

Ich habe in diesem Moment nie auf meine Schulter geschaut, weil ich wusste, dass ich das in diesem Moment nicht verkraftet hätte. Und nein, bisher hab ich es nicht geschafft, mir die Bilder anzusehen. Eventuell mach ich das dann einmal, um diesen Vorfall richtig verarbeiten zu können. Aber vielleicht lass ich es auch ganz bleiben.

Wie wichtig war es für Sie, dass Anouk an Ihrer Seite war?

In diesem Moment sehr wichtig. Ich habe mich bei ihr bereits mehrfach bedankt, dass sie in dieser Situation die Ruhe behielt. Das war auch für sie nicht einfach, weil sie weiss, das könnte ihr auch passieren. Bei diesem Sport und der grossen Belastung auf diesem Gelenk ist die Chance gross. Und es war sicher kein schöner Anblick. Dass sie einen so kühlen Kopf behielt und versuchte, mir zu helfen, dem gebührt Respekt, das brauchte es genau in diesem Moment.

Haben Sie sich mit Anouk seither nochmals wegen dieser Szene ausgetauscht?

Ja, wir redeten darüber, dass alles zu lange dauerte und dass mir niemand helfen konnte. Das war auch für sie schwierig. Sie fühlte sich verantwortlich, den Lead zu übernehmen.

Haben sich die deutschen Gegnerinnen bei Ihnen gemeldet? Wie ist das Verhältnis zu ihnen?