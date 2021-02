1 / 5 Bei der Ortsausfahrt Sils GR ist am Dienstagnachmittag eine Lawine niedergegangen. 20min/News-Scout «Sie ist von ganz oben am Berg gekommen und hat immer mehr Fahrt aufgenommen», erzählt ein News-Scout. 20min/News-Scout Die Lage bleibt angespannt, solange sich die Lawinenhänge nicht entlastet haben. 20min/News-Scout

Darum gehts Zwischen Sils und Plaun da Lej kam es zu mehreren Lawinenniedergängen.

Die Lage bleibt angespannt, bis sich die Lawinenhänge nicht entlastet haben.

Experten beobachten die Situation vor Ort.

Nicht nur im Bündnerland, sondern auch andernorts ist die Lawinengefahr in der Schweiz erheblich.

In der Bündner Gemeinde Sils ist am Dienstagnachmittag um 15.15 Uhr eine Lawine ins Tal gerollt. Ein News-Scout sagte: «Die Lawine riss alles mit sich. Bäume, Dreck und Geröll.» Es sei eindrücklich gewesen, ihr zuzuschauen. Die Schneemassen haben sich bis zur Strasse geschoben und sind dort stehen geblieben. Seither musste die Malojastrasse mehrmals gesperrt werden. Der News-Scout berichtete am Dienstag von weiteren Lawinen über den Tag verteilt. Auch am Mittwoch kam es zu Niedergängen. Nadja Wielath, Sprecherin des Tiefbauamts Graubünden sagt: «Im Laufe des Tages haben sich zwischen Sils und Plaun da Lej weitere Lawinenniedergänge ereignet, welche die offene und die gesperrte Strasse nicht erreicht haben.

Die Lage bleibt angespannt. Die zu dieser Zeit bereits starke Sonneneinstrahlung und die damit einhergehenden sehr hohen Temperaturen begünstigten das Abgleiten der Schneemassen, erklärt Wielath. Sie sagt: «Bis die Lawinenhänge sich nicht entlastet haben, ist die Gefahr für eine Verschüttung der Hauptstrasse vorhanden.»

Diesen Lawinenniedergang beobachtete ein News-Scout am Dienstagnachmittag. News-Scout

Beobachtungen vor Ort

Eine Möglichkeit die Sicherheit zu erhöhen, ist die Auslösung von künstlichen Lawinen. Solche hätten bereits vorgängig erfolgreich stattgefunden. Doch es gebe entlang des betroffenen Kantonsstrassenabschnittes zwischen Sils und Plaun da Lej mit einer Länge von rund 3.7 Kilometern Gebiete, die nicht künstlich ausgelöst werden können. «Eine Durchnässung der Schneedecke, auch Frühlingsschnee genannt, ist für eine erfolgreiche künstliche Lawinenauslösung nicht unbedingt geeignet. Sobald es die Voraussetzungen erlauben, werden wir die künstliche Lawinenauslösung wieder in Betracht ziehen», so Wielath.

Den genannten Strassenabschnitt können rund 14 Lawinenzüge gefährden. Einige dieser haben sich laut der Sprecherin des Tiefbauamts Graubünden bereits selbstständig oder durch die künstlichen Lawinenauslösungen entlastet. «Schreitet diese Entwicklung weiter positiv voran, können wir die Strasse wieder ohne Unterbrüche dem Verkehr übergeben», sagt sie. Die Lawinenkommission des Tiefbauamtes sei vor Ort und beurteile die Lawinengefahr für die Kantonsstrasse laufend. Die Entscheide und die Massnahmen werden unter www.strassen.gr.ch kommuniziert. Am Donnerstagnachmittag war der Strassenabschnitt zwischen Sils und Plaun da Lej gesperrt.

Am Nachmittag steigt die Lawinengefahr

Nicht nur im Kanton Graubünden kam es in den letzten Tagen zu Lawinenniedergängen, sondern auch in der restlichen Schweiz. Das bestätigt das Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF. In einem Statement des SLF heisst es: «Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass die Lawinensituation am Morgen jeweils mehrheitlich günstig ist. Im Tagesverlauf steigt die Gefahr für Nass- und Gleitschneelawinen dann durch die tageszeitliche Erwärmung und die Sonneneinstrahlung an.» Sie erreiche verbreitet die Stufe 3 von 5 (erhebliche Lawinengefahr).

Frank Techel, Lawinenprognostiker beim SLF, führt aus: «Besonders hoch ist die Lawinengefahr jeweils am Nachmittag an steilen Hängen mit viel Sonne. Das sind oft Südhänge. Mit dem sonnigen und milden Wetter erwarten wir auch in den nächsten Tagen weitere Lawinen.» Am Mittwoch seien vor allem in Graubünden viele Lawinen abgegangen. Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung veröffentlicht jeweils morgens und abends ein aktuelles Lawinenbulletin.

Anfang Februar ging auf der Strasse zwischen Sils und Maloja bereits eine Lawine nieder. News-Scouts bemängeln die Sicherheit an jener Stelle. 20 Minuten

Gemäss dem Tiefbauamt Graubünden kommt es auf dem Strassenabschnitt zwischen Sils i.E/Segl und Plaun da Lej immer wieder zu Lawinenabgängen. Bereits damals erwähnte Wielath auf Anfrage die gesamthaft 14 Lawinenzüge. Nicht jede Lawine erreiche dabei die Strasse. Sie sagte zudem, die Kommission überwache die aktuelle Situation permanent und veranlasse allfällige Massnhamen wie Strassensperrungen oder künstliche Lawinenauslösungen. Kurzfristig seien aber keine verhältnismässigen zusätzlichen Sicherheitsmassnahmen möglich.