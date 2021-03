Die Stiftung Educa Swiss bietet zinslose Bildungsdarlehen an. Die Darlehensanfragen haben sich verdreifacht .

S P-Nationalrätin Franziska Roth warnt: «Wer sein Studium abbricht, fehlt in Zukunft als Fachkraft.»

Studierenden geraten so in eine finanzielle Notlage , vor allem wenn sie keine Unterstützung von den Eltern erhalten

Flyer verteilen, an der Bar arbeiten, bei Events aushelfen - Viele Studierende haben wegen Corona ihren Nebenjob verloren

Lukas* (22) studiert Vollzeit Betriebsökonomie. Sein Studium hat er durch Ferienjobs in der Gastronomie mitfinanziert. Wegen Corona gab es für ihn diese Möglichkeit nicht mehr. Da auch seine Familie in eine finanzielle Notlage geriet, spielte er mit dem Gedanken sein Studium abzubrechen .

Lukas ist nicht der einzige Student, der wegen Corona in eine finanzielle Notlage geraten ist. Die Stiftung Educa Swiss, die Bildungsdarlehen vergibt, bestätigt eine Verdreifachung der Anmeldungen seit März 2020. Die Stiftung hat vor einem Jahr den Notfonds Covid-19 lanciert und vergibt daraus zinslose Bildungsdarlehen bis zu 5000 Franken, die rasch ausgezahlt werden. Im Januar und Februar dieses Jahres hätten die Anmeldungen wegen den fehlenden Nebenjobs nochmals zugenommen, bestätigt Geschäftsführer Simon Merki. « Bei uns melden sich Studierende, die ihre Miete und Krankenkasse nicht mehr zahlen können » , sagt Merki. Die meisten von ihnen bekommen wohl nicht ausreichend Unterstützung von ihren Eltern. Rund 10’000 Menschen fehlten in der Schweiz die Mittel um eine Aus- und Weiterbildung zu finanzieren. Merki: « Mit Corona hat sich das vervielfacht. » Die Stiftung habe bereits im März 2020 bemerkt, dass Nebenjob s für Studierende verloren gingen.

Nun schlägt die SP-Nationalrätin Franziska Roth Alarm: «Es droht eine Welle von Studienabbrüchen». Drei von vier Studenten würden einen Teil ihres Studiums mit einem Nebenjob finanzieren. Nun aber drohe die Schere zwischen Studierenden aus armen und wohlhabenden Elternhäusern stark auseinanderzudriften: « Betroffen sind jetzt vor allem junge Menschen aus armen Familien, für die es sowieso schon schwieriger ist, überhaupt zu studieren. » Nun würden sie gleich noch einmal abgestraft, weil sie sich trotz guter schulischer Leistung wegen Corona kein Studium mehr leisten könnten. Für das Bildungsland Schweiz sei das die Note U ngenügend. Es würde bedeuten, dass nur noch wer reiche Eltern hat, in Krisenzeiten ein Studium leisten kann.

Franziska Roth betont, dass es hier nicht nur um die Studierenden selbst geht: «Damit die Wirtschaft nach Covid funktionieren kann, sind wir auf Fachkräfte angewiesen. Studierende, die ihr Studium abbrechen, fehlen uns in Zukunft.» Und wer sein Studium abbreche, könne nicht einfach anfangen zu arbeiten. «Wo landen die Studienabbrecher? Sie belasten Sozialversicherungen. Denn ohne eine Ausbildung einen Job zu finden, ist enorm schwierig.» Es sei ein Rattenschwanz, der soziale und wirtschaftliche Konsequenzen haben werde, wenn jetzt nicht eingegriffen werde.

Nationalrätin Roth sieht eine Lösung in einem bundesweiten Nothilfefond für Auszubildende und Studierende: «Der Bund muss jetzt gemeinnützige Stiftungen unterstützen. Ausserdem braucht es eine kantonsübergreifende Härtefallunterstützung.» Es sei eine besondere Lage und es brauche jetzt einen besonderen Effort. Ihr Anliegen wird nächste Woche vom Bundesrat beantwortet.

Auch der Verband der Schweizer Studierendenschaft sieht Handlungsbedarf. Auf Twitter kritisiert der Verband: «Dass Anfragen bei Privaten für Darlehen in die Höhe gegangen sind, zeigt doch, dass die Notfallfonds (wenn sie existieren) bei Kantonen und Hochschulen entweder nicht genügend sind oder die Gewährung der finanziellen Unterstützung mit grossen bürokratischen Hürden verbunden ist.»

Eine bundesweite Härtefallregelung bedarf es nicht, so Fischer. «Die finanzielle Unterstützung für Studierende in Notsituationen obliegt in der Verantwortung der Hochschulen und Kantone. Sie verfügen über zahlreiche Instrumente um benachteiligte Studierende zu unterstützen.»