Medienrecht im Ständerat - «Es droht Vorzensur» – «Ich vertraue den Richtern»

Hefti hat in der Rechtskommission den Antrag zur Anpassung des Artikels 266 in der Zivilprozessordnung eingereicht.

Mazzone: Der Antrag ist sehr gefährlich. Damit droht eine Vorzensur. Die Pressefreiheit ist in unserer direkten Demokratie besonders wichtig für die Meinungsbildung. Mit der Herabsetzung der Schwelle für Klagen wird die Pressefreiheit eingeschränkt. In der Bundesverfassung steht: Zensur ist verboten. Darum muss die Schwelle für Klagen und Verbote gegen Medien besonders hoch sein.

Hefti: Wir reden hier von einer drohenden Rechtsverletzung. Wir befinden uns also nicht im legalen Bereich. Darum ist das ganz sicher kein Attentat. Wer das sagt, der weiss nicht, was ein Attentat ist. Es geht mir einzig darum, dass die Betroffenen etwas bessere Chancen haben.

Hefti: Ich kenne Herrn Abramowitsch und diesen Fall nicht. Ich weiss daher nicht, ob ich ihn schützen will oder nicht. Man muss sehen: Er musste darlegen, dass ihm bei einer Berichterstattung ein besonders schwerer Nachteil droht. Das Medium konnte argumentieren, es bestehe ein Rechtfertigungsgrund, zum Beispiel öffentliches Interesse. Oder, dass eine superprovisorische Verfügung unverhältnismässig sei. Dass das Bundesgericht dann so entschieden hat zeigt, dass das System funktioniert. Und nochmals: Ich will nur, dass es für Betroffene weniger aussichtslos wird, gegen Rechtsverletzungen vorzugehen.

Hefti: Ich habe Vertrauen in die Gerichte und auch in die oberen Instanzen. Am Schluss werden heikle Fälle in Strassburg landen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist unbestechlich. Im Recht haben wir oft mit Kategorien «leicht», «schwer», «besonders schwer» zu tun. Wenn Sie als Betroffener hören, dass Sie erst bei einem «besonders schweren» Nachteil etwas unternehmen können, dann haben Sie doch ein Fragezeichen.