So froh sind die Tennis-Profis : «Es erfüllt mein Herz mit Freude, wieder Menschen im Stadion zu sehen»

Wie in fast allen anderen Sportarten war auch im Tennis zuletzt fast nur vor Geisterkulissen gespielt worden. Beim Australian Open bietet sich nun ein längst vergessen geglaubter Anblick.

Fans im Stadion, Applaus nach dem Matchball, Siegerinterviews an anwesende Zuschauer gerichtet: Inmitten der Coronavirus-Pandemie haben sich die Tennisprofis beim Australian Open erstmals seit vielen Monaten wieder vor Publikum präsentiert. Nach einem Jahr voller Turnier-Absagen oder Geister-Matches vermeldeten die Organisatoren des ersten Grand-Slam-Events der neuen Saison am Montag nicht ohne Stolz eine Zahl, die zwar nicht einmal ein Drittel des Vorjahreswertes ausmachte, aber immerhin um 17’922 höher lag als noch vor nicht allzu langer Zeit befürchtet.

Kritik und Quarantäne

Zwei Wochen mussten die Profis nach ihrer Einreise in Quarantäne. Belinda Bencic durfte dann wegen eines Corona-Falls auf ihrem Flug 14 Tage lang ihr Hotelzimmer nicht verlassen – ihre Erstrunden-Partie steht noch an. Als unter der Woche ein Hotel-Mitarbeiter positiv auf Corona getestet und alle für Donnerstag geplanten Partien der Vorbereitungsturniere abgesagt worden waren, wurden die Zweifel wieder grösser. Doch am Montag durften die Fans in die Stadien.