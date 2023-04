Aaron Carters Ex Melanie äussert Bedenken an Autopsiebericht

Seine Ex-Verlobte Melanie Martin hinterfragt den Befund und meint: «Sie behaupten, dass der Tod durch Ertrinken eingetreten ist, es heisst aber auch, dass er ein T-Shirt und eine Halskette in der Badewanne getragen hat, was keinen Sinn macht.»

Doch Carters Ex-Verlobte Melanie Martin (30) zweifelt das Ergebnis der Autopsie an. Gegenüber TMZ äussert sich die Mutter von Aarons Sohn skeptisch: «Sie behaupten, dass der Tod durch Ertrinken eingetreten ist, es heisst aber auch, dass er ein T-Shirt und eine Halskette in der Badewanne getragen hat, was keinen Sinn ergibt.» Martin hinterfragt: «Warum sollte er bekleidet in einer Badewanne sitzen?» Weiter meint die 30-Jährige: «Ich stehe immer noch unter Schock und vermisse Aaron jeden Tag. Ich verstehe die Kette der Ereignisse nicht und dieser Bericht bringt uns nur dazu, weitere Fragen zu stellen.»