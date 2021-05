Seoane wechselt definitiv - «Es fällt mir nicht leicht, YB nach diesen drei grossartigen Jahren zu verlassen»

1 / 4 Gerardo Seoane wird die Berner Young Boys zum Saisonende verlassen. freshfocus Das bestätigte sich am Mittwochmorgen. freshfocus Der Berner Meistercoach galt auch bei Borussia Mönchengladbach, die sich für Adi Hütter entschieden, und Eintracht Frankfurt, die noch auf Trainersuche sind, als Kandidat. freshfocus

Was die Spatzen am Dienstag von den Dächern pfiffen, bestätigte sich am Mittwoch. Gerry Seoane wird neuer Trainer des Bundesligisten Bayer Leverkusen. Der YB-Meistertrainer hat bei der Werkself einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Über die Höhe der Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart, teilen die Berner mit. Seoanes Vertrag bei YB wäre noch bis 2023 gültig gewesen.

Seoane sagt: «Es fällt mir nicht leicht, YB nach diesen drei grossartigen Jahren zu verlassen. Gleichzeitig freue ich mich sehr auf die Aufgabe bei Bayer 04 Leverkusen. Dass ich diesen Schritt zu einem tollen Club in eine der besten Ligen machen darf, habe ich vielen Menschen zu verdanken, die mich intensiv begleitet haben und mir ans Herz gewachsen sind.» In Bezug auf seinen neuen Arbeitgeber äusserte sich der 42-Jährige freudig und klar:«In dem professionellen und ambitionierten Umfeld bei Bayer Leverkusen sehe ich ideale Bedingungen, um attraktiven Fussball zu spielen und in der Liga und in Europa unter den Topteams mitzumischen.»

Seoane war auch in Frankfurt ein Thema

YB-Sportchef Christoph Spycher dankt seinem abtretenden Trainer: «Wir haben grosses Verständnis für Gerry Seoane, dass er die Herausforderung bei Bayer 04 Leverkusen annehmen will. Die Zusammenarbeit mit ihm war geprägt von Vertrauen und Respekt. Dementsprechend sind wir von ihm in Bezug auf den Wechsel in die Bundesliga jederzeit korrekt über den Stand der Dinge informiert worden. Gerry Seoane hat mit YB Geschichte geschrieben und war massgeblich daran beteiligt, dass unsere Mannschaft in den letzten drei Jahren derart geglänzt hat.»

Beeindruckt von Seoanes Arbeit ist auch Leverkusen-Geschäftsführer Rudi Völler. Der Weltmeister von 1990 sagt: «Mit welcher Souveränität die Berner unter seiner sportlichen Leitung die Schweizer Meisterschaft beherrscht haben, ist beeindruckend.»

Der 42-jährige Seoane übernimmt bei Bayer das Amt von Hannes Wolf. Der 40-Jährige wurde nach der Trennung von Peter Bosz vom DFB ausgeliehen, hat die Verantwortlichen aber offenbar nicht nachhaltig von sich überzeugt. Der Berner Meistercoach galt auch bei Borussia Mönchengladbach, die sich für Adi Hütter entschieden, und Eintracht Frankfurt, die noch auf Trainersuche sind, als Kandidat.

Dass es nun Leverkusen ist – und nicht eben etwa die Eintracht – war bereits anfangs Woche vermutet worden. So likte Seoane einen Kommentar auf Instagram, der lautete: «Der Bayer ruft.» Nachdem die «Bild» dieses Like entdeckte und bei YB nachfragte, verschwand es. Und die Berner antworteten dem deutschen Medium: «Wir möchten uns dazu nicht äussern.»