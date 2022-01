Lara Gut-Behrami fällt aus – «Es fällt mir schwer, mich körperlich und mental zu erholen»

Wie die Skifahrerin mitteilt, fehlt es ihr an Energie. Gut-Behrami: «Die letzten Monate waren schwierig: die Grippe in Nordamerika, das fehlende Training aufgrund von Covid und der Sturz in St. Moritz waren für meine Gesundheit sehr belastend.» Gut-Behrami weiter: «Aktuell fällt es mir schwer, mich sowohl körperlich als auch mental von den Rennen zu erholen. So kann ich die nötige Grundlage und Konzentration auf den Ski nicht finden und somit mich an den Rennen auch nicht von der besten Seite zeigen.»