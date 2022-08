Fehlende Medikamente : Kliniken und Krankenhäuser stehen vor Problemen

Aus verschiedenen Gründen mangelt es in der Schweiz an Medikamenten. Fehlende Tabletten für Sucht- oder Schwerkranke bedeuten eine leidvolle Suche nach Ersatzmitteln.

Weil es an Kinderschmerzmitteln wie Ibuprofen fehlt, ziehen es Spitäler in Betracht, sie selbst herzustellen.

Suchtkliniken fehlt Antabus, ein wichtiges Entwöhnungsmittel für Alkoholiker, schreibt die «NZZ am Sonntag». So soll eine anonyme Quelle gegenüber der Zeitung bestätigt haben, dass man in einer Schweizer Suchtklinik mitten in der Therapie auf ein anderes Mittel umstellen musste. Wegen Qualitätsproblemen in einer Fabrik habe der Pharma-Hersteller Mepha das Medikament bis zum November rationiert.