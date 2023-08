Basel: Es fehlte jeder Hinweis auf die Täter

Es stach wohl jedem ins Auge, der am Freitagmorgen in der Basler Innenstadt unterwegs war. Mehrere Brunnen in der Stadt erschienen in giftgrüner Farbe. Verblüfft war auch ein News-Scout und sendete 20 Minuten Bilder der verfärbten Brunnen. Eine neue Farbe haben neben dem sehr bekannten Tinguely-Brunnen auch der Zschokke- und der Rümelins-Brunnen.