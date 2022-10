Abgesagte Zermatt-Rennen: «Es fehlte so wenig» – die Enttäuschung beim OK-Präsidenten ist riesig

OK-Präsident Franz Julen äussert sich zu den Rennen. 20min/Sébastien Anex

Darum gehts Keine Weltcuprennen in Zermatt: Das entschied die FIS am Dienstag.

Für OK-Präsident Franz Julen und sein Team ein herber Dämpfer.

Doch die Veranstalter packen schon bald wieder für die Ausführung 2023 an.

«Die Hoffnung stirbt zuletzt», heisst es im Volksmund. Sie starb am Dienstagmorgen um kurz vor zwölf Uhr. Der internationale Skiverband FIS liess verlauten, dass nach den Männern auch die beiden Frauen-Abfahrten von anfangs November in Zermatt/Cervinia nicht stattfinden können. Die Region ums Matterhorn muss also mindestens ein Jahr auf die Weltcup-Premiere warten. Ein extrem herber Dämpfer für die Veranstalter um OK-Präsident Franz Julen – nach acht Monaten intensivster Arbeit.

Im Gespräch mit 20 Minuten erklärt der Walliser enttäuscht, dass er die Absage der Männer-Rennen am Samstag noch habe nüchtern betrachten können, «heute ist die Enttäuschung viel grösser, es ist alles emotionaler, weil die Rennen allesamt abgesagt wurden. Es fehlte so wenig». Ihm tut es vor allem leid für sein Team und die vielen Helferinnen und Helfer, die alles gegeben haben. Julen hadert auch mit dem Wetter, wenn er sagt: «Es hat zwei Tage bis auf den Gletscher in Strömen geregnet, wäre es zwei oder drei Grad wärmer gewesen, hätten wir heute einen Meter Schnee, dann würde alles anders aussehen.»

2023 bereits in Angriff genommen

Nun wird der 64-Jährige mit seinem Team alles genau analysieren, aufarbeiten und «schauen, was wir besser machen können». Dann wird bereits das kommende Jahr in Angriff genommen, denn die Veranstalter setzen nun alles daran, eine Top-Ausgabe der Rennen 2023 anzustreben. «Wir sind überzeugt von diesem Konzept, das bringt einen Mehrwert den Athletinnen und Athleten, dem Sport, dem Tourismus, der Wintersportartikel-Industrie – wir geben nicht auf, Zermatt denkt immer langfristig, wir werden weiterkämpfen», erklärt Julen. Was jedoch auf keinen Fall möglich sein wird, ist die Option, dass Zermatt ein Weltcuprennen, das an einem anderen Ort in diesem Winter abgesagt würde, austrägt. Dafür fehlt die Kapazität.

1 / 9 Am Matterhorn mangelt es im Zielgebiet an Schnee. 20min Am Start der Rennstrecke Gran Becca hat es hingegen genügend Schnee, trotzdem können die Männer- und Frauen-Rennen nicht stattfinden. Matterhorn/Cervino Die ganze Arbeit der letzten acht Monate war vergebens. Matterhorn/Cervino

Dass Zermatt wegen der abgesagten Premiere-Rennen nun einen Imageverlust erleidet, sieht Julen nicht so. «Zermatt ist eine starke Marke und wir bieten ein qualitativ hochstehendes Produkt an.» Er findet es schade, wenn Zermatt gebrandmarkt werde. «Ich habe mal gelernt: Der Sieger ist nicht immer derjenige, der gewinnt. Der Sieger kann auch derjenige sein, der eine Herausforderung annimmt. Das haben wir getan. Einmal gewinnt man, einmal verliert man», bilanziert er.

Unglückliche Wetterverhältnisse

Julen sagt, er habe jede begründete Kritik immer ernst genommen. Auch diejenige, wenn es darum geht, ob es Sinn macht, im Oktober in der Schweiz ein Skirennen unter 3000 Metern zu veranstalten. Der gebürtige Zermatter will nicht, dass deswegen am Walliser Dorf ein Exempel statuiert wird. «Mir haben Menschen aus Cervinia gesagt, dass wir in den letzten zehn Jahren hier acht Mal zu diesem Zeitpunkt hätten fahren können. Ich selber war vor zwei Jahren hier, wir hatten bis ins Ziel tief winterliche Verhältnisse», sagt er zur unglücklichen Wetterlage. Für Julen ist aber auch klar, dass Klimaerwärmung und die Umwelt ernste und sensible Themen seien. Jedoch sei nicht alles schlecht. «Wir sind bereit, das nächste Mal eine oder zwei Wochen später die Rennen zu organisieren», kündigt er an.

Da sowohl die Männer- wie auch die Frauenrennen rund ums Matterhorn ersatzlos gestrichen werden, starten die Speed-Spezialistinnen und -Spezialisten wie gewohnt spät in die Saison. Die Männer absolvieren im kanadischen Lake Louise vom 25. bis 27. November eine Abfahrt und zwei Super-G, die Frauen fahren an selber Stelle eine Woche später zwei Abfahrten und einen Super-G.