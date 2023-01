Basel: Feuer im Hafen – Rauchsäule wegen brennender Solaranlage

Am Samstagvormittag geriet eine Solaranlage im Basler Hafengebiet in Brand.

Am Samstagvormittag mussten die Basler Berufsfeuerwehr, die Betriebsfeuerwehr der Roche und die Stützpunktfeuerwehr Muttenz an die Grenzstrasse in den Basler Rheinhafen ausrücken. Wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt mitteilt, ist ein Feuer an einer sich im Bau befindlichen Solaranlage ausgebrochen.