Nati-Trainer Patrick Fischer - «Es fliessen auch mal Tränen – ich bin eigentlich ein Träume-Zerstörer»

Darum gehts Patrick Fischer hatte fünf Partien zur Verfügung, um seine Spieler zu testen.

Nun muss der Nati-Trainer entscheiden, welche Spieler er an die Olympischen Spiele mitnimmt.

Darüber und über andere Schwierigkeiten spricht der 46-Jährige im Interview.

Patrick Fischer, was ist Ihr Highlight dieser Nati-Saison?

Das ist klar, das sind die Olympischen Spiele, das ist sehr speziell für einen Sportler.

Wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Saison ihrer Spieler?

Das ist unterschiedlich. Wir haben viele Spieler beobachtet, einige sind gut in Form, andere am Wanken. Bei einigen kommt es auch darauf an, wie es in der Mannschaft so läuft. Es ist aktuell wie immer: wichtig, dass wir wenig Verletzte haben.

Niederlage gegen die Slowakei, Niederlage gegen Deutschland – wieso ist die Nati an den Olympischen Spielen besser als beim Deutschland-Cup?

Es sind ganz andere Konstellationen. Der Deutschland-Cup war für uns ein Vorbereitungsturnier, da haben wir auf andere Dinge geachtet. Waren wir mit dem ersten Spiel zufrieden? Natürlich nicht. Aber wir haben uns ein halbes Jahr nicht mehr gesehen. Hockey ist ein sehr komplexer Sport, da braucht es Detailarbeit. Die Bereitschaft, der 100-prozentige Wille zum Siegen, der fehlte mir. Das haben wir angesprochen und korrigiert. Gegen Deutschland waren wir in meinen Augen das bessere Team, schossen aber keine Tore. Und gegen Russland gewannen wir.

Wie kann es sein, dass im ersten Spiel der Saison die Einstellung nicht stimmt?

Es ist nicht so, dass die Einstellung nicht stimmte. Einige Spieler waren aber schon lange nicht mehr oder noch nie in der Nati. Da braucht es halt immer eine gewisse Zeit, bis man die Intensität wieder hochgefahren hat.

Positiv ist, dass man das korrigieren konnte, richtig?

Beim Deutschland-Cup und beim Heim-Turnier geht es uns um taktische Dinge. Wir hatten im letzten Jahr keine Vorbereitung, alles wurde gestrichen. Wir hatten vier Matches vor der WM, wir konnten eigentlich nichts ausprobieren. Nun haben wir in Deutschland Taktisches ausprobiert und gemerkt, das passt nicht. Das sind solche Dinge, die wir genau jetzt ausprobieren müssen. Bei einigen Spielern hat man gesehen, wie gut sie in der Liga sind, und dann hat man gemerkt, dass international ein anderer Wind bläst – sie können ihre Leistungen nicht umsetzen.

An der NaturEnergie Challenge in Visp kamen andere Spieler zum Einsatz, ein weiteres Austesten?

Genau, in Visp haben andere Spieler eine Chance bekommen, die zum Teil schon länger nicht mehr dabei waren, weil wir im letzten Jahr wenige Vorbereitungsspiele absolvieren konnten. Nun ging es für die Spieler darum, zu zeigen, wie sie sich auf internationalem Niveau durchsetzen können.

Das war der letzte Nati-Zusammenzug vor den Winterspielen: Nun gilt es für Sie, einen Cut zu machen. Eine schwierige Aufgabe, richtig?

Es wird immer schwieriger, denn wir haben eine grosse Breite an Spielern, die sich auf internationalem Niveau durchsetzen können. Das macht es zwar schön, aber auch umso mehr müssen wir im Coaching-Team – wir sind zu sechst – uns überlegen, analysieren und von allen Seiten beleuchten, wer jetzt in welche Rolle passt. Wir brauchen den Besten für die jeweilige Rolle und müssen die Mannschaft optimal zusammenstellen. Wir müssen schauen, dass das Team zusammenwächst. Die Schwierigkeit ist immer, dass man sich nicht blenden lässt von Erfolgen der Vergangenheit. Es geht darum, wer zu diesem Zeitpunkt für dieses Turnier die beste Besetzung ist auf seiner Position.

Übermitteln Sie jedem Spieler persönlich Ihren Entscheid?

Ja, ich werde das allen persönlich mitteilen. Das ist das Mindeste, was ich machen kann.

Sind Sie aufgeregt vor dieser Aufgabe?

Naja, aufgeregt, ich überbringe natürlich nicht gerne schlechte Nachrichten. Aber ich denke, es ist ein wichtiger Prozess für jeden Spieler, der nicht im finalen Aufgebot steht, wenn man ihm persönlich mitgeben und erklären kann, warum so entschieden wurde, was fehlte, damit er es versteht und an sich arbeiten kann.

Wie fallen die Reaktionen der Spieler aus, die nicht zu Ihrem Aufgebot gehören?

Es fliessen auch mal Tränen oder die Spieler sind niedergeschlagen. Das ist logisch, ich bin eigentlich ein Träume-Zerstörer. Sie alle wollen an die Olympischen Spiele und dann komm ich und sage «sorry, du darfst nicht mitkommen».

1 / 3 . Nati-Trainer Patrick Fischer hat keine einfachen Wochen vor sich. Andy Mueller/freshfocus Der 46-Jährige muss mit seinem Team entscheiden, welche Spieler nach Peking mitfahren dürfen und welche nicht. Pascal Muller/freshfocus Zuletzt testete die Schweiz an der NaturEnergie Challenge in Visp gegen Lettland und die Slowakei – es gab zwei Siege. Pascal Muller/freshfocus

Was geben Sie Ihren Spielern über die Festtage bis Februar mit auf den Weg, sportlich und psychisch?

Sie haben in dieser Saison ein Mammutprogramm vor sich – mit Liga, Spengler-Cup, Olympischen Spielen und WM. Es ist wichtig, dass sie gesund leben und auf sich schauen. Wir probieren, ihnen motivierende Dinge mitzugeben.

Wie verbringen Sie die Zeit bis Peking?

Wir fliegen an die U-20-WM nach Edmonton und schauen uns unsere zukünftigen Stars an. Danach geht es schnell los mit dem Kommunizieren, wer mit darf und wer nicht.

Die NHL-Stars sind an den Olympischen Spielen nicht mit dabei. Ihre Reaktion darauf?

Aus sportlicher Sicht ist es natürlich enttäuschend, dass die weltbesten Spieler nicht in Peking mit dabei sein können. Es ist schade, dass uns unsere Jungs aus Nordamerika an den Olympischen Spielen nicht helfen können. Umso mehr ist es gleichzeitig aber natürlich auch wieder eine grosse Chance für die Spieler aus der Schweiz.

Zehnter, Neunter, Achter an den letzten drei Winterspielen. Da konnte man die Erwartungen nicht erfüllen. Wieso soll es dieses Mal klappen?

Wir haben seit Pyeongchang konstante Resultate abgeliefert. Damit können wir uns nichts kaufen, aber es gibt uns Vertrauen, dass wir vieles richtig machen. Wir haben uns als Team weiterentwickelt und viel aus Situationen, in denen wir das Nachsehen hatten, gelernt. Wir werden alles daran setzen, das Glück auf unsere Seite zu zwingen. Wir vertreten unser Land und können unseren Lieblingssport ausüben, das ist eine Ehre und ein grosses Privileg, und wir werden das mit Stolz und Leidenschaft machen. «It’s a sport» – der, der besser spielt, gewinnt. Und wir wissen, dass wir auf diesem Level mithalten und ein Spiel gestalten können und nicht nur das Spiel zerstören. Mit nur Zerstören kannst du keinen Erfolg haben.

Die Partien an den Olympischen Spielen in Peking Die Schweiz wurde als Weltnummer 7 in eine Gruppe mit Russland (2), Tschechien (5) und Dänemark (12) eingeteilt. Die Nati tritt zuerst gegen Russland (9. Februar), dann Tschechien (11.) und Dänemark (12.) an. Dann werden alle zwölf teilnehmenden Teams nach Anzahl der Punkte eingeteilt. Die drei Gruppenersten und der beste Gruppenzweite stehen direkt im Viertelfinal. Die restlichen acht Teams machen die weiteren vier Viertelfinalisten unter sich aus – Fünfter gegen Zwölfter usw. Danach geht es im bekannten K.o-System weiter. Der Final findet am 20. Februar statt. (hua)

Diese Spieler-Generation war jetzt mehrmals am grossen Coup dran. Gibt es auch im Team einen Druck, dass man jetzt mal liefern muss bzw. will?

Die Erwartungshaltung wächst, das Potenzial haben wir angedeutet. Die Schweden und Russen unterschätzen die Schweizer nicht mehr, diese Zeiten sind vorbei. Je höher man steigt, desto dünner wird die Luft, die Fehlermarge wird immer kleiner. An den letzten beiden WMs haben wir ein gutes Turnier gespielt, aber im Schlüsselmoment haben wir ein oder zwei Dinge falsch gemacht. Die wollen wir korrigieren und dann schauen wir, wie es weitergeht.

Sie sprechen öfter von Gold. Ist es auch dieses Mal das Ziel?

Wir wollen in jedem Match gewinnen. Können wir sagen, wir gehen an die Olympischen Spiele und wir wollen Gold holen, sonst sind wir enttäuscht? Das wäre sicher vermessen. Für uns wäre es sicher ein grosser Erfolg, wenn wir den Halbfinal erreichen. Das wäre ein mega Resultat.

Olympische Winterspiele in China, wo aktuell eine Tennisspielerin vermisst wird – Fussball-WM in Katar. Was halten Sie davon, dass grosse Turniere in Ländern stattfinden, die es mit Menschenrechten nicht so ernst nehmen?

Man kann überall Dinge hinterfragen. Es gibt mir natürlich zu denken. Aber die Entscheidung liegt nicht bei uns. Wir hoffen auf den Olympischen Geist, das ist das Schöne am Sport, dieser bringt die Leute zusammen.

In diesem Jahr gabs eine riesige Euphorie für die WM, die dann in einer Enttäuschung endete. Wie wollen Sie eine Wiederholung an den Winterspielen verhindern?

Das ist definitiv zu verhindern. Das ist ein Lernprozess, durch den wir durch mussten – etwa mit den zwei ganz mühsamen WM-Niederlagen (gegen Deutschland 2021 und gegen Kanada 2019). Ich hoffe, das reicht. Wir sind aktuell spielerisch besser als noch bei der Silbermedaille an der WM 2018. Sollten wir an den Olympischen Spielen wieder führen kurz vor Schluss, hoffe ich, dass wir reifer auftreten.

Sind Sie persönlich der Pandemie müde? Was tun Sie dagegen? Und was tun Sie, wenn bei den Spielern so ein Gefühl aufkommt?

Wenn einer von der Pandemie noch nicht ermüdet ist, dann soll er mir das Heilmittel geben, das er nimmt. Für die Spieler ist es sicher gut, dass sie spielen können, und dass es im Gegensatz zur letzten Saison Fans hat – ihr Ablauf ist mehr oder weniger normal. Bei mir ist es ähnlich, wir konnten unser Programm bisher durchziehen. Ich hoffe natürlich, dass sich die Situation bald wieder verbessert und wir als Gesellschaft irgendwann wieder zur Normalität zurückkehren.

Haben Sie sich schon ein Motto für die Spiele überlegt? Wenn ja, welches?

Ja. Normalerweise sage ich das nicht, aber dieses Mal sage ich es: Es ist «One Spirit». Im Sinne von: Wir müssen alle zusammen mit dem gleichen Geist nach Peking. So können wir Erfolg haben. Ich hoffe, dass das für die gesamte olympische Delegation gilt. Dass wir gesund bleiben, fokussiert sind, an uns glauben und mutig sind. Dass wir zeigen, wie gut wir sind.