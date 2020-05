Aktualisiert 07.05.2020 10:01

Grösste Arktisexpedition

«Es fühlt sich an, als wäre man im Nirgendwo»

Vier Monate lang lebte der Frauenfelder Ivo Beck auf einem Schiff in der Arktis. Für Forschungszwecke gab er sich der kompletten Dunkelheit und einer Temperatur von minus 35 Grad hin.

von Jil Rietmann

1 / 10 Mit dem Paul Scherrer Institut, d em grösste n Forschungsinstitut für Natur- und Ingenieurwissenschaften der Schweiz, reiste Ivo Beck in die Arktis. Er war ein Teil der «Mosaic Expedition», der grössten Forschungsreise in die Arktis, die es jemals gab.

Mit dem Paul Scherrer Institut, d em grösste n Forschungsinstitut für Natur- und Ingenieurwissenschaften der Schweiz, reiste Ivo Beck in die A rktis. Er war ein Teil der «Mosaic Expedition», der grössten Forschungsreise in die Arktis, die es jemals gab (siehe Box). Ganze vier Monate lang lebte der gebürtige Frauenfelder mit seinen Forscherkollegen auf einem Schiff, das in der Zentralarktis eingefroren wurde , berichtete die «Thurgauer Zeitung».

« Die ganze Erfahrung war sehr prägend. Ich war das erste Mal in der A rktis . W enn man dann auf dem Eis steht und nichts ausser ein riesiges Schiff vor sich sieht, ist das sehr imposant » , erzählt Beck gegenüber 20 Minuten . Gleichzeitig sei es aber auch ein wenig absurd gewesen . Der Arktiswinter l asse keine n einzigen Sonnenstrahl durch, es sei die ganze Zeit stockdunkel gewesen. « Es fühlt sich an , als wäre man im N irgendwo . D as war aber irgendwie cool » , s agt der 33-Jährige.

Etwas anstrengend war für den Forscher hingegen der eintönige Alltag. Man konnte keine Freunde treffen oder einfach mal rausgehen. Jeder Abend musste auf dem Schiff verbracht werden, da es d raussen zu kalt und zu gefährlich gewesen wäre. « Man weiss ja nicht, ob man plötzlich von einem Eisbären überrascht wird, das kann man nicht riskieren » , so Beck. Doch das gemeinsame Verharren habe auch extrem zusammengeschweisst. « Wir haben uns am Abend in den Kabinen zum Kartenspielen oder zum Schwatzen verabredet. Wenn man jeden Tag mit denselben Personen verbringt, gewöhnt man sich schnell aneinander » , sagt Beck.

Mit Schutz von Bären-Wächtern hinaus aufs Eis

Wer nach d raussen wollte, musste sich vorher anmelden. Dann ging es mor g ens g egen 9 Uhr in die Wildnis, jedoch nur in Begleitung eines Bären - Wächters. « Wir wurden zuvor zu Bären - Wächter n ausgebildet » , sagt Beck. « Die Aufgabe der Wächter ist , nach Eisbären Ausschau zu halten, bewaffnet mit Gewehren und Schreck schuss pistolen .» Am Abend wurde dann der Gangway , der das Schiff mit dem Eis verbindet, jeweils hochgezogen.

«Mosaic-Expedition» Die Mosaic-Expedition ist die grösste Polarexpedition der Geschichte. Im September 2019 ist der deutsche Forschungseisbrecher «Polarstern» von Tromso in Norwegen aus in See gestochen, um ein Jahr lang durch den Arktischen Ozean zu treiben. Ziel der Mosaic-Expedition ist es, die Arktis als Epizentrum der globalen Erwärmung so genau wie möglich zu betrachten und grundlegende Erkenntnisse zu gewinnen, die für ein besseres Verständnis des globalen Klimawandels von grosser Bedeutung sind. Hunderte von Forschern aus 20 Ländern sind an diesem Unterfangen beteiligt.

Privileg ein normales Leben zu führen

Die Kälte in der Artkis prägte den 33-jährigen Forscher sehr. Minus 35 Grad s eien eine Ansage. Vor a llem hat er aber die Freiheit vermiss t. « Mit Freunden gemütlich in ein em Café sitzen, habe ich sehr vermisst. Einfach ein normales Leben führen zu können, schätzen die m eisten Menschen nicht. In solchen Umständen wird einem b ewusst, was für ein Privileg man eigentlich hat », so Beck .