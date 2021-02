Mit verschiedenen Aktionen wird derzeit der Fasnacht gedenkt, die Corona zum Opfer gefallen ist. So hat etwa Familie Thoma aus Jonschwil SG am Samstag Fasnachtsfiguren am Strassenrand aufgestellt.

Jonschwil SG : «Es fühlt sich einfach so falsch an ohne»

Hier siehst du Fasnachts-Aktionen wie die Tanz-Challenge der Fasnachtsgesellschaft Mels. Fasnachtsgesellschaft Mels/Marcel «Artcello» Krauer/PilatusToday

Darum gehts Viele Ostschweizer vermissen derzeit die Fasnacht.

Eine Familie in Jonschwil SG hat Fasnachtsfiguren gebastelt, die an den abgesagten Umzug erinnern.

In Mels SG wird dazu aufgerufen, bei einer Tanz-Challenge mitzumachen.

Zwei Buben aus Landquart GR haben einen Umzug nachgebaut.

Eigentlich ist der Fasnachtsumzug in Jonschwil SG für die Familie Thoma jedes Jahr dick im Terminkalender eingetragen. Vater Kurt Thoma war lange Zeit sogar Umzugschef der Jonschwiler Fasnacht. «Wir lieben die Fasnacht einfach, der Umzug geht sogar an unserem Haus vorbei», sagt seine Ehefrau Sandra zu 20 Minuten. Damit wenigstens etwas an den Umzug erinnert, ist man auf die Idee gekommen, vor dem Hauseingang Fasnachtsfiguren aufzustellen. «Es soll ein Andenken an die abgesagte Fasnacht sein», so Thoma.

«Wir verbrachten letzte Woche zwei Abende damit, dann waren alle Butzen pünktlich am Samstag fertig», sagt sie. Am 31. Januar hätte der Umzug nämlich stattfinden sollen. Die Figuren wurden individuell gestaltet. So hat Sandra Thoma eine Hexe gemacht, «weil ich bei den Jonschwiler Wildberghexen dabei bin». Ehemann Kurt sei lange Mitglied der Feuerwehr gewesen und bastelte deshalb einen Feuerwehrmann. «Unsere Kinder und mein Schwiegersohn haben das gemacht, was ihnen gerade einfiel.»

Das Ausfallen der Fasnacht schmerzt die Familie. «Wir vermissen sie ganz fest und hoffen, dass die Fasnacht nächstes Jahr stattfinden kann», sagt Thoma. Man versuche momentan das Beste aus der freien Zeit zu machen, die ansonsten mit Terminen gefüllt wäre. «Es fühlt sich einfach so falsch an ohne.»

1 / 8 Die Familie Thoma (Schwiegerson Stephan mit Töchterchen Maeva, Kurt, Delia, Sandra und Jana v. l.) hat als Andenken an den Jonschwiler Fasnachtsumzug Figuren gebastelt. Josef Bischof/hallowil.ch «Wir lieben die Fasnacht einfach, der Umzug geht sogar an unserem Haus vorbei», sagt Sandra Thoma zu 20 Minuten. Familie Thoma Zwei Abende habe man mit der Bastelei verbracht. Am 31. Januar standen schliesslich alle Butzen bereit. Am vergangenen Samstag hätte in Jonschwil der Umzug stattfinden sollen. Familie Thoma

Fasnachtsgesellschaft ruft zur Tanzchallenge auf

In Mels SG hat sich derweil die örtliche Fasnachtsgesellschaft ebenfalls etwas einfallen lassen. Momentan wäre man im Fasnachts-Fieber, sagt Marco Ackermann, Präsident der Fasnachtsgesellschaft zu «FM1Today». Doch da die Feierlichkeiten dieses Jahr ausfallen, habe man sich unter anderem für eine Tanz-Challenge entschieden und fordert nun dazu auf, mitzumachen. Im dazu gefilmten Video zeigt die Kinder-Animationsgruppe Tänze, darunter zum Welthit Jerusalema. Bei der Challenge gehe es darum, selbst einen Tanz zu kreieren, oder nachzutanzen, natürlich verkleidet, dies zu filmen und anschliessend einzusenden.

Die Challenge sei hauptsächlich für Kinder gedacht, aber mitmachen könne selbstverständlich jeder. Es gibt sogar etwas zu gewinnen.

Im Bündnerland schmerzt die abgesagte Fasnacht ebenfalls. So haben die beiden Brüder Philipp (10) und Fabian (8) aus Landquart GR mit Playmobil den Luzerner Fritschi-Umzug nachgebaut, wie PilatusToday berichtet. Dabei haben sie sich von einem weiteren Umzugsvideo inspirieren lassen, das momentan auf Facebook kursiert.

Wie das aussieht, siehst du oben im Video.

Rebsteiner Fasnacht im Livestream