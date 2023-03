Formel 1: Weltmeister Max Verstappen über seine Virus-Erkrankung

Max Verstappen sprach vor dem GP in Australien über seine Virus-Erkrankung.

Vor dem GP in Australien ist der Niederländer aber wieder fit.

In den vergangenen Wochen hatte Max Verstappen mit einem Virus zu kämpfen.

«Ich war zu Hause sehr krank und konnte kaum herumlaufen. Es hat sich angefühlt, als würde mir eine Lunge fehlen. Ich bin ins Wochenende gegangen und dachte, es wäre besser. Normalerweise, wenn man krank wird, ist man nach ein paar Tagen wieder voll fit und kann trainieren», sagt der Doppelweltmeister. Doch nach dem ersten freien Training war er wieder extrem angeschlagen. Der WM-Leader erklärt vor dem Grossen Preis von Australien: «Es hat mich also am Wochenende wirklich beeinflusst, das hat mir nicht gefallen. Ich war körperlich eingeschränkt. Das war wirklich frustrierend.»

Mittlerweile gehe es ihm wieder gut. Er habe viel gearbeitet und viel habe sich so verbessert. Verstappen: «So was passiert leider, dass man sich ein Virus einfängt. Das sollte jetzt aber hoffentlich für den Rest des Jahres in Ordnung sein.»